Benzema senza benda sulla mano al Pallone d’Oro, ha un dito storto: non vuole operarsi L’immagine di Karim Benzema senza la sua abituale fasciatura sulla mano ha sollevato un dibattito sui social: molti non sanno la verità.

A cura di Paolo Fiorenza

Abituati come siamo a vedere Karim Benzema con la sua caratteristica fasciatura alla mano destra che esibisce ogni volta che scende in campo, è stato un po' strano vedere il bomber del Real Madrid salire sul palco del Theatre du Chatelet di Parigi per sollevare il Pallone d'Oro con entrambe le mani libere da impedimenti. Il 34enne attaccante francese, elegantissimo in un completo che omaggiava il compianto rapper Tupac, ha stracciato la concorrenza come da previsioni, aggiudicandosi il premio davanti a Mané e De Bruyne.

L'ex giocatore del Lione ha tenuto un emozionante discorso dopo aver ricevuto il Pallone d'Oro dal suo idolo Zidane e una sua foto – mentre era sul palco – ha attirato molta attenzione sui social, proprio per via della mano destra senza bendaggio. Si vede chiaramente il dito mignolo di Benzema piegato in due in maniera deforme, senza che il calciatore possa fare nulla per raddrizzarlo.

L'immagine ha riportato d'attualità la vicenda, visto che molti sono rimasti sorpresi non conoscendo il motivo per cui l'attaccante del Real gioca sempre con la mano fasciata. "Ma non può fare nulla? Perché non si opera? Sta così da anni", hanno commentato molti, quando hanno capito che la fasciatura non era portata in partita per abitudine o sicurezza. Per ricostruire la storia e capire i motivi dell'attuale situazione bisogna risalire al gennaio 2019, quando Benzema si infortunò alla mano in una partita contro il Betis.

Non si operò subito dopo lo scontro con Bartra, decidendo invece di aspettare la fine della stagione per non lasciare la squadra senza il suo contributo. Il francese si operò poi in estate, ma ricevette successivamente un altro colpo alla mano per il quale era richiesto un nuovo intervento chirurgico. L'ulteriore operazione lo avrebbe tenuto fuori per mesi e allora ha deciso di non farla, soprattutto considerando il suo ritorno nella Nazionale francese. Benzema ha ribadito le sue ragioni in una conferenza stampa all'inizio della scorsa stagione: "Sono stato operato una prima volta, il problema è che devi stare fuori per due mesi. Poi mi sono infortunato di nuovo, ma ora non ho tempo per un altro intervento chirurgico, ecco perché gioco con una benda".

Karim Benzema con la mano fasciata in campo

Le prime partite con la mano fasciata, in cui il francese ha messo a segno 6 gol in 4 presenze, hanno poi avuto anche una valenza scaramantica, inducendo Benzema a pensare che in fondo non era così male giocare in quelle condizioni. E poiché nei tre anni successivi il giocatore del Real Madrid ha giocato probabilmente il miglior calcio della sua carriera, segnando gol a pacchi fino ad arrivare al Pallone d'oro, operarsi per togliersi la fasciatura non è mai stata un'opzione. Lo potrà fare con calma dopo il ritiro: c'è ancora tanto calcio nei suoi piedi fatati.