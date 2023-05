Benzema ha giocato 80 minuti con un piede squarciato: lo hanno ricucito a caldo nello spogliatoio Karim Benzema nell’ultima partita tra il suo Real Madrid e il Rayo ha giocato per 80 minuti con una brutta ferita al piede. Una dimostrazione ulteriore della forza mentale del francese.

A cura di Marco Beltrami

Volere è potere. Ne sa qualcosa Karim Benzema, uno dei centravanti più forti ed esperti del panorama calcistico internazionali. Doti fisiche e tecniche del Pallone d'Oro sono fuori discussione, ma una menzione speciale la merita anche il suo piglio da guerriero. Nell'ultimo match tra il suo Real Madrid e il Rayo Vallecano, il bomber francese 35enne ha dimostrato di avere una soglia di sopportazione del dolore eccezionale.

Nel turno infrasettimanale le merengues si sono imposte 2-1, riprendendosi così il secondo posto alle spalle del Barcellona e scavalcando l’Atletico Madrid. Benzema ha timbrato il cartellino del gol, portando avanti i suoi dopo la mezz'ora. Una serata particolare quella del centravanti che ha accusato a lungo problemi: nervoso, l'attaccante ha dimostrato con il linguaggio del corpo di non stare bene. Inizialmente si era pensato ad un problema di natura muscolare, anche se Benzema è riuscito a restare in campo fino alla fine del match stringendo i denti.

Ma cosa è successo al calciatore e perché è apparso così sofferente? Le risposte sono arrivate nel dopo-partita quando il suo agente ha spiegato cosa gli era accaduto in campo. Benzema ha rimediato una brutta ferita al piede destro: un taglio profondo nella parte centrale e vicina alle dita. Una situazione dovuta probabilmente ad un pestone ricevuto durante il match, con i tacchetti dell'avversario che sono affondati sul piede del giocatore del Real Madrid. Nonostante questo incidente avvenuto circa 10′ dopo il fischio d'inizio, Benzema ha continuato nel suo match senza arrendersi al dolore, giocando per 80 e più minuti.

Leggi anche Il papà di Haaland cacciato dal box VIP del Bernabeu: ha avuto un comportamento inaccettabile

Il suo obiettivo era quello di segnare il più gol possibile per provare fino alla fine ad impensierire Lewandowski che guida la classifica dei capocannonieri in Spagna con 5 gol di vantaggio sul francese. Per questo Karim ha tenuto botta resistendo fino alla fine. Subito dopo il triplice fischio poi la corsa in infermeria. Qui come mostrato in un video, ecco che la ferita è stata ricucita con 5 punti di sutura. Un'ulteriore dimostrazione della sua eccezionale caparbietà e tenuta mentale.