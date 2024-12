video suggerito

Benzema e Ronaldo in gol in Al Ittihad-Al Nassr, poi Cr7 calma il francese furioso contro Otavio La super sfida del campionato saudita tra Al Ittihad e Al Nassr ha visto vincere i padroni di casa 2-1. Attesi protagonisti Benzema e Ronaldo che non hanno deluso: abbracci prima del match, un gol a testa nei 90 minuti in cui il portoghese ha dovuto calmare l’ex compagno del Real innervosito da Otavio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il big match della Saudi Professional League tra la capolista Al Ittihad e una delle principali avversarie per il titolo, l'Al Nassr, è finito con il successo da parte dei padroni di casa in un match che vedeva in campo da avversari gli ex compagni ai tempi del Real Madrid, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo. Che non hanno deluso le attese andando entrambi in gol, nell'arco di un paio di minuti. Ma entrambi sono stati protagonisti anche di altri momenti, con Cr7 che è dovuto intervenire per calmare il francese, furioso in campo contro Otavio.

La rabbia di Benzema, Ronaldo lo deve trattenere

Una partita che valeva tantissimo e che non a caso si è risolta con un vantaggio minimo, 2-1, a favore dell' Al Ittihad sull'Al Nassr nei minuti conclusivi. In uno stadio tutto esaurito e una tensione palpabile, durante il corso del match, sul risultato di parità si sono vissuti anche momenti delicati, sfiorando la rissa in campo. Protagonista degli episodi più accesi un nervosissimo Karim Benzema.

Attorno al 55′ l'ex attaccante della nazionale francese e del Real Madrid ha avuto di che dire con Otavio, compagno di squadra di Ronaldo. Un alterco acceso che al quale lo stesso Cr7 ha dovuto porre fine, intervenendo e andando a calmare l'ex compagno prima che la situazione degenerasse ancora. Ma non è stato l'unico episodio ad alta tensione.

Qualche minuto più tardi la scena si è ripetuta quasi in fotocopia con i due giocatori, Otavio e Benzema che si sono ancora confrontati a muso duro. Questa volta, però, senza l'intervento consolatorio di Ronaldo, è scattata la sanzione per entrambi i giocatori con le relative ammonizioni.

Benzema e Ronaldo, prima gli abbracci poi i gol

Situazioni che hanno rischiato di rovinare lo spettacolo in campo e a margine del match caratterizzato proprio dalla presenza di Ronaldo e Benzema. Marcati a uomo dalle telecamere anche negli spogliatoi prima della partita quando si sono incrociati e salutati calorosamente. Poi, il confronto diretto che è proseguito anche nei 90 minuti con il francese che è andato a segno al 55′ per l'iniziale 1-0 per poi venire emulato quasi immediatamente dal portoghese per il pareggio. Infine, il colpo risolutivo al 91′ da parte di Bergwijn che ha regalato i tre punti all'Al Ittihad.