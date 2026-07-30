Benjamin Mendy vende la ‘sua’ Coppa del Mondo: era danneggiata, il guadagno non è elevatissimo

Benjamin Mendy ha deciso di vendere la sua replica della Coppa del Mondo vinta nel 2018. Il trofeo era danneggiato e la cifra raccolta supera di poco i 50 mila euro.

Benjamin Mendy ha vinto i Mondiali con la Francia nel 2018, ora ha deciso di vendere, a un'asta, la replica del trofeo della Coppa del Mondo. Il trofeo era danneggiato e per questo gli ha fruttato ‘solo' 54.000 euro. La coppa aveva una piccola crepa alla base, oltre a diversi segni di usura, segno evidente che Mendy non l'ha messa in una teca la sua replica del trofeo, non avendola lasciata intatta in questi ultimi otto anni.

Mendy ha messo all'asta la sua replica della Coppa del Mondo

Ci sono atleti che sono legatissimi ai trofei o alle medaglie che vincono e chi invece le dona ad amici, familiari o ai musei. Di sicuro ogni calciatore cerca di ottenere il massimo e per ogni giocatore il massimo è rappresentato dai Mondiali. Benjamin Mendy, pur dando un minimo contributo, è un campione del mondo della Francia 2018. Giocò solo una partita, a qualificazione già ottenuta, e ne ha disputate dieci in totale, ma del titolo può fregiarsi. La coppa, però, non ce l'ha più.

Ha guadagnato ‘solo' 54 mila euro

Mendy ha deciso di cederla o meglio ha deciso di raggranellare denari mettendolo all'asta durante la ‘Global Football Auction Part 2', organizzata dalla casa americana Goldin, specializzata in oggetti da collezione legati allo sport. Il ricavo non è stato eccezionale, ovviamente dando un valore importante ai circa 54.000 euro. Il trofeo era danneggiato con una crepa alla base e leggeri segni di usura. L'acquirente ha ricevuto un certificato firmato da Mendy, il certificato prova l'autenticità.

La carriera di Mendy, che ora gioca in Polonia

Il difensore è stato per sei stagioni al Manchester City, dopo aver giocato con Marsiglia e Monaco, nelle ultime due stagioni al City ha disputato solo una partita di Premier League, a causa di problemi con la giustizia. La sua carriera è andata, poi, a calare e oggi è un calciatore del Pogon Stettino, con il quale ha rinnovato recentemente il contratto.