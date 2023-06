Belfodil arrestato dalla polizia: l’ex Inter ha tentato di strangolare la sorella di 15 anni Ishak Belfodil, attaccante 31enne con un passato in Italia tra le fila di Bologna, Parma, Inter e Livorno, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenze contro la sua sorellina di 15 anni. Avrebbe tentato di strangolarla.

Guai seri per Ishak Belfodil. L'attaccante algerino con un passato in Italia tra le fila di Bologna, Parma, Inter e Livorno, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenze contro la sua sorellina di 15 anni. In Francia, Le Parisien, citando fonti della polizia, sottolineano come il 31enne sia stato sentito dagli inquirenti dopo un litigio con la sorella che mostrava segni di strangolamento. Belfodil si sarebbe trovato in vacanza nella casa di famiglia vicino Parigi e avrebbe litigato con la sorella prima di venire alle mani e tentare di strangolarla.

Dopo aver contattato la polizia domenica sera, quest'ultima non avrebbe ancora sporto denuncia. Sono ancora in corso le indagini per far luce su quanto accaduto. L'ufficio del procuratore di Versailles ha 48 ore per decidere cosa fare di lui e come procedere dal punto di vista giudiziario. Attualmente il giocatore milita in Qatar tra le fila dell'Al Gharafa dopo aver concluso la sua avventura in Germania all'Hertha Berlino nella stagione 2021/2022.

Belfodil in azione con la maglia dell’Inter.

L'agenzia di stampa francese AFP dunque non specifica ancora cosa gli inquirenti decideranno di fare col giocatore che al momento è in custodia presso i comando di polizia di Elancourt, nella regione parigina. Un fatto che, se confermato, sarebbe piuttosto grave e potrebbe avere forti ripercussioni anche sulla carriera del giocatore. Belfodil in Italia è conosciuto per via dei suoi 9 gol e 9 assist totalizzati in 89 presenze divise fra 4 squadre diverse.

L'esperienza più positiva, in termini di numeri, è stata quella al Parma conclusa con 9 gol e 8 assist in totale nella stagione 2012/2013. Meno bene all'Inter con cui l'anno dopo ha messo a segno solo un gol. Positive invece sono state le esperienze vissute all'estero al Baniyas in cui ha segnato 11 gol prima di ripetere lo stesso numero di gol con lo Standard Liegi nella stagione 2016/2017. L'esplosione in Germania tra le fila dell'Hertha Berlino in cui ha messo a segno 16 gol in Bundesliga nell'annata 2018/2019 prima di accettare poi la corte del Qatar e dell'Al Gharafa in cui ha segnato 8 gol in stagione.