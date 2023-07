Beckham riceve un messaggio alle 5 del mattino, Victoria: “E spegnilo!”. Poi l’abbraccio di gioia David Beckham racconta in maniera tanto commovente quanto tenera il momento in cui gli è arrivata la notizia che Leo Messi aveva scelto di giocare con l’Inter Miami: “Mi viene la pelle d’oca a parlarne”.

A cura di Paolo Fiorenza

Devastante come un tornado: questo è stato l'impatto di Leo Messi sul calcio nordamericano dopo il suo approdo all'Inter Miami. Gol della vittoria al 93′ su calcio di punizione all'esordio contro il Cruz Azul in Leagues Cup, doppietta e assist nella seconda partita giocata contro l'Atlanta United nella medesima competizione. Vedere il 36enne campione argentino predicare calcio oltreoceano era il sogno che covava da anni David Beckham, da quando nel 2014 aveva fondato il club della Florida assieme ad altri investitori.

David Beckham con Leo Messi nel giorno della presentazione all’Inter Miami

L'Inter Miami ha poi iniziato nel 2020 la sua storia sportiva, esordendo ufficialmente nella Major League Soccer. Tempo tre anni ed ecco Messi fare magie con addosso i colori rosa e nero. Il compiersi di tutto questo davanti ai suoi occhi ha commosso Beckham fino alle lacrime qualche giorno fa: una grande gioia, superata tuttavia da quella provata nel momento in cui l'ex nazionale inglese ha avuto la certezza che il sette volte Pallone d'Oro aveva scelto di venire a Miami, piuttosto che tornare a Barcellona o accettare la mostruosa offerta proveniente dall'Arabia Saudita.

Il racconto di quegli attimi – fatto dal 48enne Beckham – è tanto commovente quanto tenero, visto che coinvolge anche sua moglie Victoria Adams, in uno scenario familiare in cui irrompe con una potenza squassante la figura di Messi. Era il 7 giugno, la coppia dormiva, poi il mondo cambiò in un attimo: "Ero in Giappone con la mia famiglia e mi sono svegliato alle 5 del mattino perché il mio telefono continuava a vibrare – ricorda David – Mia moglie era tipo: ‘Ma davvero?! Spegni il telefono!'. Guardo il mio telefono e dico: ‘Cos'è successo? È successo qualcosa!'. Mi metto gli occhiali e dico: ‘Leo sta arrivando! È fatta! Lo ha annunciato!'. Mia moglie era tipo: ‘Cosa vuoi dire che l'ha annunciato?'. Le ho detto: ‘È andato in TV e ha detto che verrà all'Inter Miami!'. Mi viene la pelle d'oca a parlarne".

Leggi anche Le notizie di calciomercato del 17 luglio 2023

Beckham con la moglie Victoria in tribuna per il match tra Inter Miami e Atlanta United

"Ho telefonato subito a Jorge (Mas, comproprietario del club, ndr) e mi sono emozionato perché so cosa abbiamo passato negli ultimi anni – continua il racconto di Beckham a ‘The Athletic' – Cercare di costruire questo club, gli ostacoli, le sfide… cercare di ottenere il terreno per costruire uno stadio, affrontare battaglie legali… nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto, questo momento ha cambiato tutto. Ha cambiato tutto il nostro club. Una volta che Victoria si è svegliata completamente, mi ha abbracciato, ed è stato allora che mi sono emozionato di nuovo. È senza dubbio tra i momenti più belli della mia vita".

"Questo starà lassù con i più grandi trasferimenti nella storia dello sport americano – spiega l'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan – E stiamo parlando del più grande mercato sportivo del mondo. Portare Leo Messi all'Inter Miami, in MLS , l'anno dopo aver vinto i Mondiali, in una squadra che ha tre anni di vita… è un risultato pazzesco. Non avrei mai pensato che avrei vissuto le stesse sensazioni come proprietario di quando ero un giocatore. In quel momento ho provato l'emozione che avevo quando entravo in campo all'Old Trafford o a Wembley".