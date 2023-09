“Batistuta sindaco di Firenze”, la clamorosa indiscrezione spinge Batigol ad intervenire sui social La notizia è stata diffusa nelle scorse ore e ha fatto subito il giro del mondo. A tal punto che lo stesso Batistuta si è ritrovato a doverla smentire sui propri profili, evitando facili speculazioni: “La mia unica intenzione è vivere in un mondo migliore”

A cura di Alessio Pediglieri

Nelle ultime 48 ore la città di Firenze – e non solo – era entrata in subbuglio per ciò che era ritenuta essere una vera e propria anteprima clamorosa: Gabriel Batistuta si sarebbe candidato a sindaco della città. Lui, Batigol, autentica icona del calcio gigliato, era pronto a tornare laddove aveva regalato magie e gioie sul campo per ripetersi dallo scranno in Municipio. Un tam-tam che ha costretto l'ex campione argentino a intervenire sui suoi profili social. Per dare una smentita su tutta la linea.

Gabriel Omar Batistuta possibile nuovo sindaco di Firenze. L'ex attaccante argentino che con la Viola ha contribuito a scrivere pagine calcistiche uniche, secondo quanto aveva riportato La Nazione, era in procinto di presentarsi alle prossime elezioni cittadine, come candidato del centrodestra per la carica di sindaco di Firenze, con l'obiettivo di salire a Palazzo Vecchio. Una notizia che aveva destato stupore e sorpresa, tanto nel mondo della politica quanto in quello dello sport per un personaggio da sempre amato dai fiorentini, di qualsiasi estrazione o appartenenza. Contatti avviati già in piena estate, iter burocratico per permettergli la cittadinanza italiana (conditio sine qua non per potersi candidare) delineato e massima riservatezza su tutto il resto.

Il crescente mormorio che si è ben presto tramutato in vento di tramontana è giunto però anche al diretto interessato che, di fronte oramai ad un sempre più vasto dilagare di supposizioni e indiscrezioni si è visto costretto alla smentita, scartando come ai bei tempi faceva con le difese avversarie, chi stava speculando sul suo nome senza alcuna giustificazione: "Voglio smentire la notizia che mi vede come possibile candidato a Firenze. Non faccio politica né in Italia né in Argentina". Questo il post apparso su X nel pomeriggio di giovedì 7 settembre. Che ha spazzato via nubi e dubbi.

Poche parole ma precise da parte di Batigol che poi ha ribadito un concetto cristallino e coerente con il suo pensiero di sempre: "La mia unica intenzione è vivere in un mondo migliore in cui le persone possano ottenere e godere di ciò che meritano per gli sforzi e i sacrifici nelle loro attività professionali o lavorative. Sempre disponibile a collaborare da un luogo in cui può essere utile. Ma non trovarsi in alcun modo in una posizione di potere che dovrebbe essere occupata solo da coloro che sono stati adeguatamente preparati e con sufficiente merito per meritarselo".