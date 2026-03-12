Bastoni e razzi lanciati in un bar, violenti scontri a Vigo tra gli ultras del Celta e del Lione

Violenta rissa in un bar di Vigo la sera prima degli ottavi di Europa League tra Celta e Lione: bastoni e razzi lanciati in un bar. Due tifosi francesi finiscono in ospedale, venti identificati dalla polizia spagnola.

Una violenta rissa tra ultras del Celta Vigo e dell'Olympique Lione ha costretto la polizia a mobilitare più di una dozzina di pattuglie nei pressi di un bar nella zona centrale della città: diversi testimoni raccontano che i tafferugli sono scoppiati al piano superiore di un pub causando diversi feriti tra i tifosi.

L’intervento di numerosi agenti della Policía Nacional e Policía Local, è stato necessario per contenere la situazione e prevenire ulteriori scontri. Tutto è accaduto a poche ore dal fischio d'inizio del match d'andata degli ottavi di finale di Europa League.

I media locali hanno riportato che un gruppo di tifosi francesi si trovava all’interno quando un gruppo di incappucciati, vestiti di nero e armati di bastoni, con accento spagnolo, è entrato nel pub. I buttafuori hanno tentato di bloccare le porte, ma gli aggressori hanno sfondato le finestre e lanciato razzi all’interno.

Gli ultras francesi hanno afferrato alcuni sgabelli per reagire e sono usciti in strada, ma alla fine si sono dovuti rifugiare nuovamente nel locale. "Sono usciti in strada coperti di sangue e hanno distrutto gli sgabelli di legno all'esterno", ha raccontato un testimone. In totale, dieci francesi hanno tentato di affrontare i rivali in strada, nonostante i tentativi dei camerieri di fermarli.

Violenti scontri a Vigo tra gli ultras del Celta e del Lione

"Non posso credere che abbiano lanciato dei razzi accesi all'interno; sono venuti per incendiare il locale. Se fossero entrati, avrebbero distrutto il locale", hanno dichiarato i proprietari del bar al giornale La Voz de Galicia.

Secondo diversi testimoni, gli ultras del Celta Vigo erano tra le 15 e le 20 persone e avevano in mano tubi e bastoni: l’arrivo della polizia è stato rapidissimo, seguito da due ambulanze e camion della spazzatura per raccogliere i vetri rotti, con le autorità che hanno confermato la presenza di feriti ma nessuno è in condizioni gravi.

Fonti della polizia riferiscono che l’incidente è ora sotto inchiesta e che sono in corso accertamenti, ma finora non sono stati effettuati arresti. La Policia Nacional ha coordinato un’ampia operazione di sicurezza in vista della partita di Balaidos.