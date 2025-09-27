Serie A
video suggerito
video suggerito

Bastoni difende l’Inter dalle critiche: “Ad ogni passo falso la gente è pronta ad attaccarci”

Bastoni crede fortemente nell’Inter in questa stagione: “Noi ci esponiamo perché abbiamo grande fiducia in noi stessi, le big in lotta ci sono sempre e sarà così anche quest’anno”
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
7 CONDIVISIONI
Immagine

L'Inter vince ancora in campionato e manda un messaggio alle altre big con una partita di spessore: a Cagliari i nerazzurri ritrovano le certezze del gruppo e festeggiano anche il primo gol in Serie A di Pio Esposito, un traguardo atteso da tanti tifosi e anche da Cristian Chivu che si è scatenato nei festeggiamenti. Ma nel post partita Alessandro Bastoni si prende qualche minuto per difendere la sua squadra e raccontare a tutti come stanno le cose.

Ai microfoni di SkySport il difensore ha deciso di togliersi i sassolini dalla scarpa riferendosi direttamente ai tanti che nelle ultime settimane hanno attaccato la squadra sotto tutti i punti di vista, tracciando le differenze con il gruppo dello scorso anno guidato da Simone Inzaghi.

Immagine

Bastoni pizzica i detrattori dell'Inter

C'è il tempo per festeggiare, ma anche il tempo di rispondere a tono a chi ha passato le ultime settimane a puntare il dito contro l'Inter. Bastoni, tra i migliori in campo contro il Cagliari, ricorda a tutti che la squadra non si è mai persa: "L'atteggiamento c'è sempre stato, l'ho detto anche dopo la Juve. Gli episodi ci hanno anche dato una mano, ma la prestazione c'è stata. Sono orgoglioso dei ragazzi, ogni passo falso la gente è pronta ad attaccarci, ma abbiamo un gruppo molto sano ed usciamo sempre a testa alta".

Leggi anche
Il progetto Roma Under 23 prende forma: giallorossi pronti a seguire Juve, Atalanta, Milan e Inter

È un riferimento chiaro alle polemiche nate attorno a qualche passo falso dei nerazzurri e che hanno tirato subito in ballo i paragoni con il passato. Per il difensore l'Inter ha dimostrato di essere in corsa su tutto e di essere pienamente in fiducia per ogni sfida: "Ho sempre grande fiducia in noi, le altre si sono rafforzate. Noi ci esponiamo perché abbiamo grande fiducia in noi stessi, le big in lotta ci sono sempre e sarà così anche quest'anno. Pio Esposito? Noi sappiamo anche il ragazzo che è fuori dal campo, abbiamo bisogno di ragazzi giovani italiani e siamo contenti".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Inter
Serie A
7 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Pio Esposito segna il primo gol in Serie A, l'Inter vince 2-0 a Cagliari: apre Lautaro, gol storico
Chivu scatenato dopo il gol di Pio Esposito: esultanza rabbiosa e lancio della bottiglietta
Bastoni difende l'Inter dalle critiche: "Ad ogni passo falso la gente è pronta ad attaccarci"
Belotti si scontra con Martinez, infortunio durissimo: si teme un problema al ginocchio
Cabal salva la Juventus contro l'Atalanta e firma l'1-1: secondo pari consecutivo per i bianconeri
Tudor soddisfatto della Juve dopo il pareggio con l'Atalanta: "Il bicchiere è mezzo pieno"
Fabregas espulso dopo Como-Cremonese, ha visto qualcosa di strano: il quarto uomo lo ha sorpreso
Hojlund svela cosa gli ripete Conte da quando è a Napoli: "Me lo chiede in continuazione, è preoccupato"
Come giocherà il Milan contro il Napoli dopo il recupero di Leao: un posto per tre in attacco
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views