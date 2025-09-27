Bastoni difende l’Inter dalle critiche: “Ad ogni passo falso la gente è pronta ad attaccarci”

Bastoni crede fortemente nell’Inter in questa stagione: “Noi ci esponiamo perché abbiamo grande fiducia in noi stessi, le big in lotta ci sono sempre e sarà così anche quest’anno”

L'Inter vince ancora in campionato e manda un messaggio alle altre big con una partita di spessore: a Cagliari i nerazzurri ritrovano le certezze del gruppo e festeggiano anche il primo gol in Serie A di Pio Esposito, un traguardo atteso da tanti tifosi e anche da Cristian Chivu che si è scatenato nei festeggiamenti. Ma nel post partita Alessandro Bastoni si prende qualche minuto per difendere la sua squadra e raccontare a tutti come stanno le cose.

Ai microfoni di SkySport il difensore ha deciso di togliersi i sassolini dalla scarpa riferendosi direttamente ai tanti che nelle ultime settimane hanno attaccato la squadra sotto tutti i punti di vista, tracciando le differenze con il gruppo dello scorso anno guidato da Simone Inzaghi.

Bastoni pizzica i detrattori dell'Inter

C'è il tempo per festeggiare, ma anche il tempo di rispondere a tono a chi ha passato le ultime settimane a puntare il dito contro l'Inter. Bastoni, tra i migliori in campo contro il Cagliari, ricorda a tutti che la squadra non si è mai persa: "L'atteggiamento c'è sempre stato, l'ho detto anche dopo la Juve. Gli episodi ci hanno anche dato una mano, ma la prestazione c'è stata. Sono orgoglioso dei ragazzi, ogni passo falso la gente è pronta ad attaccarci, ma abbiamo un gruppo molto sano ed usciamo sempre a testa alta".

È un riferimento chiaro alle polemiche nate attorno a qualche passo falso dei nerazzurri e che hanno tirato subito in ballo i paragoni con il passato. Per il difensore l'Inter ha dimostrato di essere in corsa su tutto e di essere pienamente in fiducia per ogni sfida: "Ho sempre grande fiducia in noi, le altre si sono rafforzate. Noi ci esponiamo perché abbiamo grande fiducia in noi stessi, le big in lotta ci sono sempre e sarà così anche quest'anno. Pio Esposito? Noi sappiamo anche il ragazzo che è fuori dal campo, abbiamo bisogno di ragazzi giovani italiani e siamo contenti".