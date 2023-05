Basilea-Fiorentina dove vederla in TV e in diretta streaming: le formazioni della partita La Fiorentina dovrà provare a vincere in casa del Basilea per puntare alla finale di Conference League. Dove seguire il ritorno della semifinale di Conference League in tv.

A cura di Ada Cotugno

La Fiorentina cerca la rimonta nella semifinale di ritorno di Conference League per volare in finale. Nella partita d'andata giocata a Firenze i ragazzi di Italiano hanno subito una rimonta da parte del Basilea che è tornato in Svizzera con un prezioso 2-1. I giochi sono ancora aperti: sarà una sfida emozionante che potrà essere seguita su DAZN e Sky, dato che per l'evento non è prevista la copertura in chiaro.

Le probabili formazioni di Basilea-Fiorentina: Vogel potrebbe riproporre la stessa formazione vista a Firenze nella semifinale di andata, affidandosi a una difesa solida e alle veloci ripartenze dei suoi attaccanti Augustin e Amdouni. Partirà titolare anche Diouf che una settima a fa aveva dato filo da torcere alla Viola. Anche Italiano punterà sui titolarissimi che nell'ultimo weekend hanno riposato lasciando spazio a chi gioca di meno. Imprescindibile la presenza di Cabral, accompagnato da Ikone e Gonzalez.

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Cabral, Gonzalez.

Partita: Basilea-Fiorentina

Dove si gioca: Stadio Sankt Jakob-Park, Basilea

Orario: 21:00

Canale TV: Sky DAZN

Diretta streaming: SkyGo, DAZN, NOW

Competizione: Conference League, semifinale di ritorno

Dove vedere Basilea-Fiorentina in diretta tv

Basilea-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv. Tutti i tifosi avranno la possibilità di seguire la semifinale di ritorno su Sky, attraverso il canale SkySport (numero 254) e SkySport Calcio (numero 202). La partita andrà in onda in contemporanea anche su DAZN, mentre non è prevista la copertura televisiva in chiaro per questo evento.

Dove vedere Basilea-Fiorentina in diretta streaming

I tifosi della Fiorentina avranno la possibilità di seguire la semifinale di ritorno anche in diretta streaming. Potranno collegarsi a SkyGo, applicazione dedicata a tutti gli abbonati Sky, o utilizzando il servizio offerto da DAZN. In alternativa è possibile seguire la partita anche su NOW, il servizio di streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky.

Basilea-Fiorentina, le probabili formazioni della semifinale di Conference League

Sarà lo stesso Basilea visto nella partita d'andata del Franchi, per atteggiamento e uomini schierati in campo. Vogel si affiderà ai suoi titolari per provare a mettere le mani su un posto per la finale di Conference League. A dar fastidio alla Fiorentina ci penseranno Diouf e Amdouni, autori dei due gol della rimonta ottenuta nell'ultima partita.

Italiano ha un solo risultato a disposizione per sognare la finale, ossia la vittoria. Anche per questo ha optato per un largo turnover nell'ultima partita di campionato, così da consentire ai suoi titolarissimi di riposare in vista della grande sfida, una delle più importanti della sua carriera da allenatore. Per l'occasione tornerà Cabral, grande ex della semifinale che ha già colpito all'andata.

