Barton omaggia Ibrahimovic con un video celebre: lo prese in giro davanti a tutto il mondo Joey Burton ha omaggiato a suo modo l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic postando un celebre video in cui i due si sono resti protagonisti in campo. L’inglese, dopo uno scontro di gioco, lo prese in giro davanti a tutti definendolo “nasone”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Zlatan Ibrahimovic ha dato il suo addio al calcio nel pomeriggio in cui il Milan ha battuto il Verona 3-1 chiudendo la stagione con una vittoria. Davanti agli occhi di San Siro il volto commosso dell'attaccante svedese ha emozionato tutto il popolo rossonero. Troppi frequenti quegli infortuni per poter essere immortale nel calcio come diceva, ma di certo un guerriero che a 41 anni non ha mai mollato e ha portato il Milan a vincere nuovamente uno Scudetto dopo tanti anni d'attesa.

Tanti gli omaggi del mondo del calcio per lui, ma uno in particolare di certo ha divertito tutti. Sul suo account social Joey Barton ha voluto a suo modo ricordare lo svedese taggandolo in un video che negli anni è diventato virale. Barton, che qualcuno ha considerato come "il criminale" del calcio per via dei suoi continui comportamenti scorretti sul rettangolo verde, fu protagonista di un'immagine celebre ai tempi in cui Zlatan militava nel PSG e lui nel Marsiglia. Barton milito nel club francese una sola stagione, giusto il tempo di scontrarsi con Ibra dandogli del nasone davanti a tutto lo stadio.

In un contrasto di gioco Barton subì un fallo che l'arbitro gli assegnò per via di una presunta gomitata di Ibra. Da quel momento Barton, dopo essersi rialzato, ha iniziato a insultarlo. Ibra cerca di far notare all'arbitro quando stesse accadendo e proprio in quel momento Barton lo prende in giro davanti a tutti mimando il gesto del naso lungo. Non sarà l'unica cosa in cui si è distinto il giocatore in Francia dato che si lasciò andare anche prendendo in giro Thiago Silva e Neymar. "Due domande per Thiago Silva: perché parli di me nella tua intervista prima di PSG-Barca? Molto strano. Seconda, ti sei operato o no? Sono confuso, è un uomo che è diventato donna o una donna che è diventata uomo? Non riesco a capire". Poi contro Neymar: "È il Justin Bieber del calcio. Un sopravvalutato, non è certo della stessa famiglia di Messi o Ronaldo. È solo un giocoliere".

Insomma, giusto il tempo di rimanere in Francia soltanto un anno per poi farsi odiare. La squalifica per scommesse e tutte le altre cose che l'hanno reso noto al mondo del calcio Barton sono ormi nei libri di storia di questo sport. Ma da un personaggio del genere c'è da aspettarsi di tutto, anche di rifilare l'ultima stoccata ad Ibrahimovic pure nel giorno del suo addio al calcio giocato. Barton lo tagga ricordando quel momento in cui i due si scontrarono cercando di stemperare il tutto con una battuta: "Congratulazioni per una fantastica carriera. Goditi la pensione".