Baroni furioso con i giornalisti in sala stampa dopo Lazio-Torino: “Voi non mi conoscete, non avete rispetto”

Momenti di tensione nel post-partita di Lazio-Torino, dove la conferenza stampa di Marco Baroni è stata segnata da un acceso confronto tra giornalisti e tecnico: cosa è successo.

Momenti di tensione nel post-partita di Lazio-Torino, dove la conferenza stampa di Marco Baroni è stata segnata da un acceso confronto tra alcuni giornalisti e il tecnico granata. L’episodio è avvenuto allo Stadio Olimpico, poco dopo il fischio finale, quando un botta e risposta ha fatto degenerare l’atmosfera. Il tecnico granata, visibilmente infastidito, ha commentato: “Scusatemi, ma vedere qualcuno ridere mentre si parla di calcio non è rispettoso. Mi distrae, mi toglie concentrazione. Io non mollo, so bene quali siano le difficoltà, ma situazioni come questa mi danno solo più forza".

Nonostante l’invito alla calma, i due giornalisti hanno continuato a discutere in modo acceso, tanto da richiedere l’intervento degli steward per riportare la tranquillità. A quel punto Baroni, contrariato per il clima teso, ha aggiunto: “Così mancate di rispetto a me, ai colleghi e alla categoria".

Pochi istanti dopo, il tecnico ha lasciato la sala stampa, chiudendo anticipatamente l’incontro.

Baroni: "Abbiamo buttato via una vittoria"

Il Toro vinceva a pochi istanti dalla fine ma nel recupero la Lazio ha pareggiato su calcio di rigore per un fallo ingenuo di Coco. L'analisi di Marco Baroni: "Peccato, abbiamo buttato via una vittoria già fatta per un’ingenuità, bastava calciare via il pallone ed era finita. Abbiamo ragazzi giovani e spesso si passa anche da questi errori. Ma rimane il valore di una partita importante, vera, fatta in un momento non facile".

In merito alle voci di un possibile esonero se le cose fossero andate male a Roma, Baroni ha risposto così: "Parlato con Cairo o Vagnati? Io sono serenissimo, non ho mai percepito qualcosa di diverso di voler lavorare tutti insieme. Non sentivo i fucili spianati addosso, abbiamo fatto un pranzo ieri in armonia. Sono tosto, non mollo, conosco le difficoltà che incontreremo e queste difficoltà mi danno tanta energia".