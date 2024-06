video suggerito

Barella torna in gruppo, è pronto per Italia-Albania e Asllani è preoccupato: "Tra i più forti al mondo" Nicolò Barella e Nicolò Fagioli sono al 100 per cento recuperati in vista di Italia-Albania. Nel penultimo allenamento azzurro, di giovedì pomeriggio, sono rientrati regolarmente in gruppo mettendosi a disposizione del ct Spalletti. E preoccupando Krjstian Asslani, compagno di Barella all'Inter e titolare albanese: "Spero giochi, mi piace affrontare i miei compagni da avversario"

A cura di Alessio Pediglieri

L'allarme infortuni in casa Italia è rientrato a poco più di 48 ore dal debutto europeo che gli Azzurri faranno contro l'Albania. Nicolò Barella sta bene, il centrocampista nerazzurro è ritornato ad allenarsi in gruppo, insieme all'altro osservato speciale Fagioli, dando ancor più garanzie e scelte per il ct Spalletti. Un'arma in più per la nostra Nazionale che spaventa gli avversari, tra cui il compagno all'Inter, Kristjan Asslani che non si fida: "Se non c'è lui, ci sarà qualcun altro ma oggi è tra i migliori al mondo".

L'attenzione dei giorni precedenti Italia-Albania si è concentrata sulla condizione fisica di coloro che apparivano in dubbio per condizioni fisiche incerte. Tra questi, uno in particolare, il campione d'Italia Nicolò Barella che ha preoccupato fino alle notizie confortanti arrivate nel pomeriggio di giovedì 13 giugno a due giorni dalla sfida europea all'Albania.

Le condizioni di Barella, rientrato in gruppo: deciderà Spalletti

Dopo il penultimo allenamento dell'Italia, arriva un respiro rinfrancante per Luciano Spalletti: lo staff medico ha confermato quanto di buono aveva già anticipato il giorno prima, cioè che Barella e Fagioli avevano recuperato. Così nel pomeriggio di giovedì i due centrocampisti sono rientrati regolarmente in gruppo allo stadio di Iserlohn. Ora la palla passerà a Spalletti che avrà a disposizione l'intera rosa e un centrocampo dove prelevare i giocatori che sceglierà per lo schieramento finale contro la nazionale albanese

Le parole di Asllani, compagno di Barella all'Inter: "Tra i più forti al mondo"

Il rientro di Nicolò Barella non è certo una notizia positiva per l'Albania di Silvinho che proverà a fare la classica terza incomoda nel Gruppo B, il girone di ferro in cui parte schiacciata tra Italia, Spagna e Croazia. "Ora è tra i centrocampisti più forti al mondo, ma è l'Italia ad avere una squadra molto forte"

"Se non ci sarà Barella ci sarà qualcun altro, hanno giocatori molto bravi e li rispettiamo" ha continuato il centrocampista dell'Inter, sicuro di un posto da titolare nella sfida all'Italia. "Comunque spero che ci sia Nicolò: mi piace affrontare i miei compagni e soprattutto se c'è vuol dire che sta bene e glielo auguro".