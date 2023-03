Barcellona-Real Madrid dove vederla in TV e streaming su Youtube: le formazioni del Clasico Barcellona-Real Madrid è il posticipo della 26a giornata della Liga. Il Clasico si disputerà oggi domenica 19 marzo alle ore 21. L’incontro si potrà seguire in diretta TV su DAZN e in streaming anche su YouTube.

A cura di Alessio Morra

Real Madrid e Barcellona si sfidano in una partita fondamentale per il primo posto della Liga. Il Barcellona ha un margine di 9 punti sul Real Madrid ma il Clasico ha una sola regola: bisogna vincere, sempre e comunque. La partita del Camp Nou si giocherà domenica 19 marzo alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming gratis da Dazn sul canale Youtube della piattaforma.

Il Barcellona ha ben 9 punti di vantaggio sul Real Madrid. Sono tantissimi considerati i valori delle due squadre. Ma all'andata il Real si è imposto per 3-1. Non sarà semplice l'incontro per i catalani che anche con un pareggio si metterebbero al riparo da una clamorosa remuntada.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid. Dubbio Pedri nel Barcellona. Lewandowski a caccia del gol nel Clasico. Ancelotti rilancia Nacho e sposta Camavinga. Davanti il solito tridente formato da Benzema, Valverde e Vinicius.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Gavi. All. Xavi

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

Partita: Barcellona-Real Madrid

Dove si gioca: Camp Nou, Barcellona

Quando si gioca: domenica 19 marzo 2023

Orario: 21

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN, YouTube

Competizione: Liga, 26a Giornata

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in TV

Il match che ferma la Spagna del calcio si potrà seguire in diretta su DAZN. Per farlo in TV servirà, oltre all'abbonamento, una Smart TV, un dispositivo come Google Chroomecast o Fire Stick TV oppure una consolle di gioco PlayStation o XboX. Con le stesse modalità si potrà seguire l'incontro su YouTube, ma rigorosamente sul canale di DAZN.

Barcellona-Real Madrid dove vederla in streaming

La partita tra il Barcellona e il Real Madrid si potrà seguire anche naturalmente in streaming per farlo servirà sempre l'abbonamento a DAZN. In questo caso basterà anche uno smartphone, un tablet o un pc. Naturalmente ci sarà la possibilità di vedere il match sul canale YouTube di DAZN. Telecronaca di Giustiniani e Giaccherini.

Liga, le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

Pedri rischia il forfait. In avanti c'è sicuramente Lewandowski, ai suoi lati Rapinha e Gavi. Nel Real solito tridente, ma c'è Camavinga in mediana al posto di Tchouameni. In difesa Nacho, tornato in nazionale dopo quattro anni e mezzo.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Gavi. All. Xavi

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema,Vinicius. All. Ancelotti