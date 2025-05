Barcellona-Real Madrid dove vederla in TV e streaming: orario, canali TV e formazioni del Clasico

video suggerito

A cura di Alessio Morra

L'ultimo Barcellona-Real Madrid della stagione 2024-2025 è in programma oggi, domenica 11 maggio 2025, allo Stadio Montjuic. La partita che potrebbe decidere in modo definitivo la Liga si giocherà alle ore 16:15. Diretta TV su DAZN, che ha l'esclusiva dell'incontro, che manderà onda la sfida tra il Real e il Barcellona anche in streaming.

Ancelotti, che potrebbe lasciare il Real dopo il Clasico, e Flick si ritrovano a distanza di due settimane dalla finale di Coppa del Re, una delle partite più bella stagione, vinta per 3-2 dal Barcellona dopo i tempi supplementari. Il Barcellona è al comando della Liga, ha 4 punti di vantaggio sul Real Madrid e ciò significa che anche un pareggio starebbe bene ai blaugrana, che avrebbero poi da difendere un margine buono nelle ultime tre giornate.

Complicato dire se c'è un favorito per la sfida che si terrà oggi pomeriggio. Le tre sfide giocate in questa stagione sono state tutte vinte dal Barcellona: 4-0 in campionato al Bernabeu, 5-2 nella Supercoppa di Spagna e 3-2 in Coppa del Re. Ma il Barcellona dalla partita persa 4-3 con l'Inter dopo i supplementari nella semifinale di Champions League.

Partita: Real Madrid-Barcellona

Dove: Stadio Olimpico Lluis Companys, Montjuic

Quando: domenica 11 maggio 2025

Orario: ore 16:15

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Liga, 35ª giornata

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in chiaro: orari e canali TV

La Liga viene trasmessa in esclusiva da DAZN, che trasmettere naturalmente anche il ‘Clasico' numero 4 della stagione. Con la telecronaca di Alberto Santi e Emanuele Giacchierini potranno seguire l'incontro gli abbonati, che avranno la possibilità di vedere Barcellona-Real in TV utilizzando una Smart TV compatibile o dispositivi come Amazon Firestick TV e Google Chroomecast, o console PlayStation e XBox. Si parte alle ore 16:15.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in streaming

Il Clasico è un'esclusiva assoluta di DAZN. Dunque servirà l'abbonamento e chi lo avrà potrà vedere la partita in streaming con uno smartphone, un tablet, una Smart TV o un pc.

Barcellona-Real Madrid, le probabili formazioni della partita

Il Barcellona non recupera Koundé e potrebbe cambiare qualche uomo dopo la dispendiosa partita con il Real Madrid. Ma non si prescinde da Yamal e Raphinha. Difesa rimaneggiata per il Real, che non dispone nemmeno di Rudiger. I blancos davanti fanno paura con Mbappé e Vinicius, ma pure con Bellingham.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsì, Inigo Martinez, Gerard Martin; Pedri, de Jong; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Vaszquez, Tchouameni, Asensio, Fran Garcia; Ceballos, Valverde; Arda Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Ancelotti