Clamoroso Ancelotti, via dal Real Madrid subito dopo il Clasico anche in caso di vittoria col Barça Dopo il Clasico, Barcellona-Real Madrid, in programma l'11 maggio Carlo Ancelotti si separerà dal Real Madrid. Addio consensuale. Il tecnico italiano diventerà il c.t. del Brasile.

A cura di Alessio Morra

Che la fine del rapporto tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid avvenisse a fine stagione era praticamente certo. Ma l'addio sarà conclamato a breve, prima della fine del campionato. Ancelotti e il Real si separeranno dopo il Clasico con il Barcellona, in programma domenica 11 maggio. Xabi Alonso sarà l'allenatore per la stagione 2025-2026, ma al Mondiale per Club in panchina dovrebbe esserci Solari. Il tecnico italiano firmerà per il Brasile.

L'accordo tra il Real e Ancelotti

Mancano quattro turni al termine della Liga. Domenica prossima è in programma Barcellona-Real Madrid, la partita dell'anno, sempre, che ha in palio il titolo, perché ci sono quattro punti tra blaugrana e blancos, a quattro turni dal termine. Al Montjuic Ancelotti chiuderà la sua seconda e splendida avventura. The Athletic scrive che l'addio sarà ratificato tra domenica e lunedì. Sono stati concordati tutti i dettagli della separazione consensuale. Non può che essere così. Ancelotti ha sempre detto che quando ci sarà l'addio lui sarà solo grato al Real, così varrà pure per Florentino Perez, che con il tecnico emiliano in panchina ha vinto tre Champions League.

Diventerà c.t. del Brasile per i Mondiali 2026

Ancelotti dirà sì al Brasile, volerà subito a Rio de Janeiro per firmare e essere presentato, ma pure per preparare le partite di Qualificazioni ai Mondiali in programma a giugno contro Paraguay e Ecuador, che daranno la matematica qualificazione ai Mondiali 2026. L'elenco dei convocati va stilato entro il 18 maggio. Il Real Madrid per il futuro ha già blindato Xabi Alonso, ma per il Mondiale per Club promuoverà Solari, preferito a Raul.

Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid con un palmares stellare con 15 trofei: con 3 Champions League (2014, 2022, 2024), 3 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe Europee, 2 titoli della Liga, 2 Coppe del Re e 2 Supercoppe di Spagna.