Barcellona-PSG, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e canale in chiaro

Il Barcellona si prepara a una sfida ad alto tasso di difficoltà per la seconda giornata della fase campionato della Champions League: la squadra di Flick ospiterà il PSG, vincitore dell'ultima edizione che li ha incoronati campioni d'Europa per la prima volta, nel big match di questa settimana. Poteva essere la finale dello scorso anno, dato che i blaugrana hanno affrontato l'Inter in semifinale perdendo clamorosamente ai supplementari e adesso sarà un test importante per verificare le ambizioni delle due squadre.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky e anche in chiaro su TV8. Gli spagnoli hanno affrontato il Newcastle nell'esordio in questa competizione vincendo per 2-0 grazie alla doppietta di Rashford, subito decisivo. I parigini invece hanno avuto vita facile nel debutto contro l'Atalanta, spazzata via per 4-0.

Partita: Barcellona-PSG

Quando: mercoledì 1 ottobre 2025

Orario: 21:00

Dove: Stadio Maradona, Napoli

Diretta TV: Sky, TV8

Diretta streaming: NOW, Sky Go, TV8.it

Competizione: 2° turno Fase a girone unico di Champions League

Dove vedere Barcellona-PSG in diretta TV

Il Barcellona ospiterà il PSG oggi, mercoledì 1 ottobre, per la super sfida della seconda giornata di Champions League. Sarà possibile seguire la partita in diretta televisiva su Sky: gli abbonati potranno collegarsi ai canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) per assistere all'evento. In contemporanea però la gara sarà visibile anche in diretta TV in chiaro su TV8, disponibile gratuitamente per tutti.

Barcellona-PSG, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La gara tra Barcellona e PSG sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di accedere all'app di SkyGo e anche chi ha sottoscritto un abbonamento con NOW potrà vedere l'evento sui dispositivi supportati. Inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming in chiaro: gli appassionati potranno collegarsi al sito TV8.it e selezionare la gara tra le opzioni disponibili.

Le probabili formazioni di Barcellona-PSG, partita della Fase a Girone unico di Champions League

Ci saranno tutti i campioni più attesi per questa sfida che ha già il sapore di una finale. Il Barcellona punterà su Rashdford, autore di una doppietta all'esordio in Champions, che con Lamine Yamal e Dani Olmo agirà alle spalle di Lewandowski.

Dall'altra parte invece Luis Enrique dovrà rinunciare a Kvara, infortunato durante l'ultima giornata di campionato, oltre a Dembele e Doue che non hanno ancora recuperato dagli acciacchi fisici patiti in nazionale.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. Allenatore: Flick

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Lee Kang-In, Zaïre-Emery, Mayulu; Mbaye, Ramos, Barcola. Allenatore: Luis Enrique