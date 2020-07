Arthur lascerà il Barcellona a fine stagione per vestire la maglia della Juventus e potrebbe non lasciarsi benissimo con i tifosi catalani. La squadra di Quique Setien è impegnata nella penultima gara di Liga contro l'Osasuna al Nou Camp e il centrocampista brasiliano è stato immortalato dalle telecamere molto annoiato e in una posizione di totale relax sulle tribune dello stadio culé. Questo atteggiamento non è piaciuto molto ai tifosi del Barça, che hanno criticato molto Arthur sui social dopo averlo visto sonnecchiare a bordo campo.

Certamente la prestazione dei compagni in campo, visto che in quel momento il Barcellona stava perdendo 1-0 in virtù di un gol di José Manuel Arnáiz al 15′, non ha aiutato l'attenzione di Arthur ma l'atteggiamento del brasiliano non sembra essere quello che i supporter del club catalano vorrebbero da parte dei calciatori del loro allenatore. Arthur, che nell'ultima gara in casa del Valladolid non era stato convocato, nelle tre gare precedenti non era mai sceso in campo e la sua ultima apparizione sul terreno di gioco risale al 27 giugno contro il Celta Vigo in casa ma anche in quell'occasione il tempo per mettersi in mostra fu di quattro minuti. Il rapporto tra l'ex Gremio e Quique Setien non è mai decollato ma il suo impiego era stato centellinato già nella gestione Valverde.

Arthur aveva sempre dichiarato di essere tifoso del Barcellona e prima di accettare la corte della Juventus era rammaricato per non essersi mai espresso ai suoi livelli anche a causa dei tanti infortuni ma i comportamenti come quello di stasera lo faranno ricordare per altro.

Arthur alla Juventus, scambio con Pjanic

Arthur Melo sarà un nuovo giocatore della Juventus e sia il club bianconero che il Barcellona hanno ufficializzato l’operazione di mercato a fine giugno per un'operazione che prevede un esborso totale di 82 milioni (tra valutazione del cartellino e variabili) da parte dei piemontesi e Miralem Pjanic che farà il percorso opposto a quello del brasiliano.