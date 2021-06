La Turchia tenta Mario Balotelli. Il centravanti italiano, reduce da 6 mesi opachi al Monza, potrebbe ripartire dall'Adana Demirspor, club neopromosso in Super Lig dopo 26 anni di assenza. La società turca ha offerto un contratto biennale con opzione per un terzo anno, ma si parla anche della possibilità di un triennale, e l'ex attaccante del Milan potrebbe accettare la proposta per rimettersi in gioco in un campionato a cui è stato vicino in più di un'occasione. Il suo contratto con il Monza, infatti, è scaduto al termine di questa stagione e Balotelli è libero di cercarsi una nuova squadra. L'amministratore delegato Adriano Galliani non gli ha chiuso le porte, ma allo stesso tempo ha rimesso la scelta nelle mani del neoallenatore dei brianzoli, Giovanni Stroppa: "Per il momento il contratto è scaduto, ma c'è ancora tempo. Decideremo insieme a Stroppa".

Le parole del presidente dell'Adana Demispor

Il futuro di Supermario, dunque, è ancora tutto da scrivere. Dopo 6 gol in 14 presenze in Serie B, che non sono valsi la promozione nella massima serie del suo Monza, l'ex giocatore del Manchester City potrebbe decidere di accettare la corte dell'Adana Demirspor. La trattativa è reale ed è stata confermata dal presidente del club turco Murat Sancak:

Abbiamo parlato con Mario Balotelli. Non è un trasferimento facile. Ci stiamo provando e aspettiamo una sua risposta. I tifosi non devono preoccuparsi, faremo un mercato importante per consentire la crescita della squadra.

Il profilo Instagram di Balotelli invaso dai tifosi turchi

Alla società, infatti, sono stati accostati anche altri nomi con un passato glorioso come quelli di Danny Welbeck e Joe Hart. Il presidente Murat Sancak appare deciso a rafforzare la squadra in vista della prima stagione in Super Lig dopo 26 anni di assenza e Mario Balotelli potrebbe rappresentare la punta di diamante di una campagna acquisti di livello. Intanto, negli ultimi giorni, il profilo Instagram di Supermario è stato invaso dai tifosi turchi, che hanno commentato in massa diversi suoi post, sperando di convincerlo a sposare la causa dell'Adana Demirspor.