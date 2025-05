video suggerito

Balotelli svela il peggior allenatore mai avuto: “Non lo saluto neanche, mi sta troppo antipatico” Mario Balotelli si è raccontato come, probabilmente, mai aveva fatto e ha svelato chi è stato il peggior allenatore che ha avuto nel corso della sua carriera. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mario Balotelli si è raccontato come, probabilmente, mai aveva fatto. L'ex attaccante di Inter, Manchester City e Milan quest'anno ha fatto parte della rosa del Genoa ma il suo impiego è stato molto ridotto e a breve si aprirà un nuovo capitolo della sua carriera calcistica: "L'esperienza di quest'anno è stata una sfiga dopo l'altra. L'unica cosa che ho scelto io è stato andare lì, altro sbaglio. Mi dispiace per i tifosi che mi vogliono bene e ringrazio, ma non per il tipo di società. Non mi hanno saputo trattare ma non era difficile, ci voleva solo un po' più di cuore. Sarà difficile comunque che possa tornare a grandi livelli".

Nel corso dell'intervista a Belve, noto programma di Francesca Fagnani su Rai2, si è espresso così sul suo : "Forse altri due o tre anni. Smettere sarà sicuramente un trauma a livello atletico, senza allenamento costante, senza partita, senza un gruppo. Tutto il resto non mi mancherà mai. Mi sono divertito ma non c'entro io con questo mondo. Fisicamente sto bene e ho voglia ma è difficile che resti in Italia o in Europa. Ho un'idea… Sono un po' stanco di quello che c'è intorno al calcio, soprattutto qui. Guardo all'America adesso".

Balotelli svela chi l'unico con cui non è mai andato d'accordo nel calcio: "Non lo saluto neanche"

Balotelli nel corso dell'intervista ha svelato il peggior allenatore mai avuto nel corso della sua carriera e non ha avuto nessun dubbio: "Con Brendan Rodgers non sono mai andato d’accordo. Non lo saluto neanche, mi sta troppo antipatico".

Leggi anche De Zerbi rivela chi tiferà per la finale di Champions League tra Inter e PSG: spiazza tutti

SuperMario e Rodgers si sono incrociati ai tempi del Liverpool e i due non si sono mai ‘presi' fin da subito: con i Reds il bilancio di Mario è di 16 presenze e un solo gol, che fa capire bene il rapporto che c'era tra i due. Quel gol nella prima partita della fase a gironi di Champions League contro il Ludogorec, però, gli permette di stabilire un record: è infatti il primo calciatore italiano ad andare a segno nella massima competizione europea con quattro squadre diverse (Inter, Manchester City, Milan e Liverpool). È l'unico aspetto positivo della sua parentesi ad Anfield Road.

Balotelli e la depressione: "Non volevo vedere nessuno"

Balotelli ha parlato di tanti temi, anche molto personali come la sua relazione con Raffaella Fico e della depressione che lo aveva colpito durante la sua esperienza al Marsiglia: "Non volevo vedere nessuno, volevo stare a casa. Mi ero isolato. Per me è strano, ho una cerchia di persone piccola ma presente intorno a me e mi stavo negando anche quella. Mi sono fatto seguire in un percorso terapeutico che ho finito l'anno scorso".