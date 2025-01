Balotelli può rimanere in Serie A in caso di addio al Genoa: due club si sono già fatti avanti

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Mario Balotelli è uno dei nomi che circola di più in queste ore di calciomercato. L'attaccante classe 1990 sembra arrivato alla fine del suo rapporto con il Genoa dopo pochi mesi e ci sarebbero già due club di Serie A che hanno chiesto informazioni in vista della chiusura della sessione invernale del mercato.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Empoli e Venezia avrebbero chiesto informazioni su Super Mario e questa notizia apre diversi scenari per i prossimi giorni e, eventualmente, per i prossimi mesi. La relazione tra Balotelli e il Grifone sarebbe in procinto di interrompersi appena tre mesi dopo il suo arrivo: uno dei motivi è lo scarso minutaggio e il suo rapporto (non idilliaco) con Patrick Vieira.

Balotelli può lasciare il Genoa e rimanere in Serie A

Nelle ultime 48 ore sono emerse diverse voci di mercato riguardanti Mario Balotelli e la sua situazione al Genoa. L'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City ha giocato solo 56 minuti in sei partite e il cambio di allenatore (da Gilardino a Vieira) non ha fatto bene a Mario, che si è ritrovato sempre più indietro nelle gerarchie.

Lo scorso weekend non è stato convocato per un problema fisico e subito sono iniziati i rumors intorno al suo possibile addio al Genoa. Lo stesso Balotelli è tornato a parlare tramite i suoi profili social per mettere un freno alle indiscrezioni di mercato sul suo nome: "Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò, sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe ma ho rispetto soprattutto dei TIFOSI e poi della ‘società’".

Genoa-Monza, però, potrebbe essere l’ultima spiaggia: l’attaccante si è allenato in parte con il gruppo e in parte in modo differenziato: se anche lunedì sera non dovesse trovare spazio, dopo non essere stato impiegato nelle ultime quattro partite, non è da escludere la chiusura del rapporto lavorativo.

Balotelli-Trapani, cos'è successo dopo la proposta social di Antonini

Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha fatto una proposta indecente a Balotelli e tra i due ci sarebbe stato un contatto telefonico. All'attaccante classe 1990 è stata formulata un'offerta, con opzioni e clausole legate anche ai risultati, ma Super Mario vorrebbe restare in Serie A in caso di addio al Genoa. Se non dovessero arrivare proposte, nell’ultima settimana di mercato verrebbe valutata con attenzione l'offerta del Trapani.