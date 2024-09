Balotelli è in trattativa con una squadra della Bulgaria: diventerebbe il trasferimento dell’anno

video suggerito

Mario Balotelli potrebbe ricominciare la sua carriera dalla Bulgaria: nelle ultime ore ha preso un'accelerata decisiva la trattativa che lo porterebbe al CSKA Sofia, una pista clamorosa che lo catapulterebbe in un campionato ancora sconosciuto. Ovviamente i futuri tifosi sono già in delirio così come i media locali che sono pronti ad accogliere l'attaccante italiano.

Nelle scorse settimane il giocatore aveva ribadito più volte la volontà di ritornare a giocare, con una predilezione per le squadre in Italia ma senza comunque precludersi nessuna avventura. Balotelli ha continuato ad allenarsi anche da solo e senza un club, nell'attesa di una chiamata che sembra essere arrivata: secondo quanto riportato da Topsport sarebbe pronto all'approdo in Bulgaria, al CSKA Sofia.

La squadra della capitale ha avviato le trattative con lui e secondo i media locali sarebbero già in uno stato avanzato, anche se non si conoscono i dettagli della proposta economica. Ma tutti sono d'accordo sul clamore della notizia, come si legge sul portale che ha dato l'esclusiva: "Se le due parti dovessero arrivare a un accordo e Mario Balotelli entrare a far parte del CSKA, sarebbe il trasferimento dell'anno per il calcio bulgaro".

L'attaccante non pensa al ritiro

I discorsi quindi starebbero proseguendo e, se tutto dovesse andar bene, Balotelli potrebbe ricominciare dalla Bulgaria. Certo, lontano dalle luci del grande calcio europeo, ma in un contesto che gli permetterebbe di continuare a giocare. L'attaccante ha ribadito più volte la sua volontà di tornare in campo e di trovare una nuova squadra, dato che il ritiro è un'ipotesi remota e mai presa in considerazione. In interviste recenti aveva spiegato di aver rigettato qualche proposta proveniente dall'estero così da dare priorità alla Serie A, ma la chiamata dall'Italia non è arrivata e adesso per lui si prospetta un'avventura inedita.