Balotelli accostato a Pohjanpalo, esplode in diretta su Twitch: "Io questa Serie A te la smonto!" L'ex attaccante della Nazionale visibilmente infastidito da una riflessione emersa durante un collegamento: "Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta?"

"Io la Serie A la smonto!". Mario Balotelli sbotta e risponde d'impeto allo streamer Enerix. Lo ha fatto durante una diretta su Twitch, nel corso di Vox to box, mentre discuteva con l'interlocutore che lo ha accostato all'attaccante del Venezia, Joel Pohjanpalo. Anzi, ha chiarito che se si trovasse nei panni di un direttore sportivo di una formazione neopromossa prenderebbe in squadra il finlandese e "anche" l'ex punta della Nazionale (che non sarebbe la prima scelta a meno in campo non dimostri coi fatti di poter ribaltare le gerarchie) per potenziare il reparto offensivo.

"Prendo Pojan, che è la mia certezza e anche Mario, che se torna quello che conosciamo allora non c'è storia". Una riflessione che ha infuocato il dibattito: l'ex portiere, Emiliano Viviano, non ha usato giri di parole per definire quel paragone come assurdo. Anche Radja Nainggolan (uno dei protagonisti dell'appuntamento) ha manifestato perplessità, sia pure con meno enfasi.

Il tono si è acceso nonostante il tentativo dello streamer di chiarire che non c'era alcuna mancanza di rispetto nei confronti di Balotelli ma il suo ragionamento parte da una considerazione: lo ritiene un'opzione affidabile – molto più di tante altre – per una formazione arriva nel massimo campionato e ha bisogno di calciatori che abbiano una certa esperienza e possano fare la differenza. Però, non parte in prima fila. E qui Super Mario parte "piano" prima di infervorarsi ed esplodere con una reazione scomposta

"Però sei bas***do – dice l'ex di Inter e Milan – perché io in questo momento non ho nessuna squadra. È facile attaccarmi adesso, attaccami quando comincio a giocare di nuovo". Con molto pragmatismo e senso della realtà, lo streamer ha sostenuto la sua opinione riflettendo su quello che è stato il livello di Balotelli negli ultimi anni. In buona sostanza, il percorso più recente della carriera non è stato all'altezza delle qualità del calciatore, che in passato ha dimostrato di averne abbastanza per meritare ben altri palcoscenici. Però, la vista sportiva ha preso un'altra piega. E questo pure ha un peso nella valutazione.

"Che c****o stai dicendo? – ha incalzato Balotelli -. Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta?". Visibilmente infastidito da quella conversazione, ha perso completamente la pazienza fino a sbottare: "Ma vaffa… tu e la Serie A". Il gesto che fa è di stizza palese poi in sottofondo si sente ancora la sua voce. "È una promessa, quando firmerò (per un club, ndr) io questa Serie A te la smonto".

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile ritorno di Balotelli (attualmente svincolato) nel massimo campionato italiano: l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, gli avrebbe parlato personalmente, contattandolo al telefono, per ragionare con lui dell'opportunità di unirsi al Grifone. Non è stata l'unica voce che lo ha riguardato considerato il chiacchiericcio sul suo futuro (dall'Alicante, club di terza divisione spagnola, al Torino per l'infortunio di Duvan Zapata).