Ballack parla per la prima volta della morte del figlio e scoppia in lacrime: “Non potete immaginare”

Nel 2021 Ballack ha perso suo figlio per un incidente in quad. Non aveva mai parlato della tragedia e si è aperto per la prima volta: “È un processo di negazione in cui cerchi di affrontare la situazione giorno per giorno”
A cura di Ada Cotugno
Cinque anni fa la vita di Michael Ballack è stata stravolta dalla tragica morte del figlio Emilio: il ragazzo è scomparso in seguito a un incidente in quad durante una vacanza con la famiglia in Portogallo. I medici hanno fatto di tutto per rianimarlo ma è deceduto sul posto ad appena 18 anni, una ferita ancora aperta per il calciatore che fin qui non aveva mai parlato di lui. Per la prima volta si è aperto su questo dramma in una toccante intervista per Sky Sport Germania, un racconto a cuore aperto in cui non sono mancati momenti di grande commozione.

Ballack ricorda il figlio morto a 18 anni

Nel 2021 è accaduta la tragedia più grande per Ballack che ha perso uno dei suoi tre figli a causa di un incidente in quad. Da quel momento non ne ha mai parlato e anche sui social ha condiviso pochissime foto di Emilio, morto a 18 anni in circostanze tragiche. Ha rotto il silenzio per la prima volta dopo cinque anni: "Non potete immaginare quanto è difficile. È impossibile descriverlo a parole. È un processo di repressione. Ognuno lo affronta a modo suo. Riesco a malapena a parlarne. Vorrei dire molto di più, ma è emotivamente travolgente".

L'ex calciatore tedesco trattiene a stento le lacrime davanti alle telecamere, non riesce a nascondere l'infinita tristezza per aver lasciato andare via suo figlio troppo presto. Non si dà pace: "È un processo di negazione in cui cerchi di affrontare la situazione giorno per giorno, attraverso molte cose che ti motivano: il lavoro, la famiglia, gli altri figli. La vita è preziosa. La vita che conduciamo è assolutamente privilegiata. Anche il destino gioca un ruolo importante. Puoi chiamarlo come vuoi, ma le cose accadono e basta".

La scomparsa di suo figlio

Emilio ha perso la vita a 18 anni in Portogallo, durante una vacanza con la famiglia nella penisola di Tróia. Secondo le ricostruzioni delle autorità locali l'incidente fatale in quad sarebbe avvenuto alle 2 di notte del 5 agosto 2021: il ragazzo avrebbe perso la vita sul colpo nonostante il tentativo dei medici di rianimarlo. Ballack e l'ex moglie Simone Lambe, che più volte si è esposta su questa tragedia, hanno altri due figli di nome Jordi e Louis.

