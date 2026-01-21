Bailey via dalla Roma dopo una telefonata: cos’è successo prima dell’addio definitivo ai giallorossi

Leon Bailey ha lasciato la Roma per tornare all’Aston Villa chiudendo in anticipo il prestito in giallorosso. Una scelta che sarebbe stata presa dal giocatore dopo una telefonata.

Pochi sorrisi e un saluto veloce, senza soffermarsi troppo. È stato questo l'addio di Leon Bailey alla Roma lasciata anzitempo rientrando in Inghilterra all'Aston Villa 6 mesi prima chiudendo questa esperienza con sole undici presenze tra tutte le competizioni. Nell'ultima trasferta contro il Torino l'attaccante giamaicano era prima stato convocato per poi tirarsi fuori dalla partita. Ma cosa è successo? Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un retroscena particolare nel ritorno di Bailey all'Aston Villa.

Il giocatore avrebbe deciso di togliersi lui dalla trasferta di Torino dopo una telefonata avuta con Emery, tecnico dell'Aston Villa. Bailey avrebbe visto come una mancanza di rispetto gli arrivi di Malen e Robinio Vaz senza dimenticare i pochi minuti concessi. Una volta ottenuto ok dell’Aston Villa e dal suo allenatore avrebbe fatto pressing sulla società per andare via prima possibile. Una decisione che evidentemente alla Roma ha cambiato poco vista la volontà dei giallorossi e di Gasperini di rivoluzionare completamente il reparto offensivo, Dybala a parte, visto lo scorso rendimento.

Bailey con la maglia della Roma.

La Roma, visto che a questo punto, se così fosse, si tratterebbe di scelta nata dalla volontà del giocatore, non dovrebbe pagare la cifra del prestito oneroso concordata in estate (2 milioni) oltre alla seconda parte di stipendio. Insomma, Bailey sarebbe stato anche a disposizione della Roma ma avrebbe forse preteso maggiore chiarezza da parte della società. A questo punto la Roma si sarebbe messa all'opera per cercare immediatamente un sostituto che possa anche solo numericamente colmare il vuoto lasciato proprio da Bailey.

I nomi che si fanno in questo momento sono quelli di Tel (20 anni), francese del Tottenham, e Sauer, slovacco del Feyenoord. Massara ad oggi avrebbe trovato il muro da parte dei due club proprietari del cartellino dei giocatori. Se la Roma non riuscirà a prendere uno tra Tel (il preferito dell'allenatore) e Sauer, potrebbe virare su Carrasco (32 anni), belga dell'Al Shabab. Un profilo cercato però anche dalla Juventus che è a caccia di un vice Yildiz da prendere subito in questa sessione di calciomercato invernale.