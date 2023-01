Bailey a pezzi dopo essersi mangiato un gol nel recupero: l’attaccante dell’Aston Villa crolla Leon Bailey si è divorato il gol della vittoria per l’Aston Villa nel quarto ed ultimo minuto di recupero del match contro il Wolverhampton: la reazione emotiva del nazionale giamaicano è stata molto forte, crollando in lacrime.

A cura di Paolo Fiorenza

Mercoledì sera l'Aston Villa ha perso una grande occasione per fare un bel salto in avanti nella classifica della Premier League e avvicinarsi alle posizioni che qualificano per le coppe, pareggiando in casa 1-1 contro il Wolverhampton penultimo. Un pari peraltro ottenuto in rimonta dagli uomini di Emery, che per l'occasione hanno ritrovato tra i pali il Dibu Martinez dopo la sbornia della vittoria ai Mondiali. I Wolves erano passati in vantaggio al 12′ con Podence, poi i padroni di casa hanno impattato al 78′ con Ings, ma il risultato sarebbe potuto cambiare quasi sul gong in favore dei Villans, quando in pieno recupero Leon Bailey ha mancato una clamorosa occasione per segnare il gol della vittoria.

Bailey viene aiutato a rialzarsi da Ings e Watkins dopo il clamoroso errore nel finale di Aston Villa–Wolverhampton

Il 25enne attaccante giamaicano ha avuto sui piedi il pallone dei 3 punti quando nel quarto e ultimo minuto di recupero è stato mandato in porta da un assist al bacio di Ings. L'ex Bayer Laverkusen ha superato il portiere avversario José Sá ed a quel punto tutto il Villa Park ha pensato che era fatta, ma la conclusione verso la porta sguarnita è stata ciabattata e la sfera è finita mestamente a lato. Il boato è rimasto strozzato in gola al pubblico e pochi istanti dopo l'arbitro ha fischiato la fine del match.

L'erroraccio ha letteralmente fatto crollare da un punto di vista emotivo il nazionale giamaicano, che è rimasto lungamente al suolo col volto immerso nell'erba prima di essere aiutato a rialzarsi dai compagni che hanno provato a consolarlo. Tutto inutile, visto che uscendo dal terreno di gioco per rientrare in spogliatoi è stato inquadrato mentre piangeva. Bailey era arrivato a Birmingham nell'estate del 2021, pagato oltre 30 milioni, ed è un pilastro della squadra: il suo crollo ha molto toccato i tifosi.

Nel dopo partita il guizzante esterno offensivo ha proseguito la sua auto flagellazione sui social, postando un accorato messaggio su Instagram: "Mi dispiace davvero Villans – ha scritto – mi sento in colpa per non essere riuscito ad ottenere tutti e tre i punti stasera. È davvero difficile da sopportare e sono molto deluso da me stesso. Sicuramente stanotte sarà molto difficile dormire ma cercherò di tenere la testa alta. Grazie per il grande sostegno".

Dal canto suo il tecnico Emery ha cercato di evidenziare gli aspetti positivi del vedere Bailey piangere in quel modo dopo aver mancato la possibilità di portare la vittoria ai suoi colori: "Stava piangendo ma è bello perché lo sentiva. Si stava assumendo la responsabilità. Sono molto contento del suo impegno e della sua prestazione". Tra qualche ora Bailey avrà smaltito la delusione e ripartirà: è la legge dello sport per chi vuole competere ad alto livello.