Bacia l’avversario e gli fa perdere la testa, arriva la squalifica: “Il calcio non è per gli stupidi”

Galeotto fu il bacio. Già, perché nel teso finale del match tra Valladolid e Granada, il sorprendente gesto “affettivo” di Ivan Alejo, calciatore di casa, nei confronti di un avversario ha scatenato la furia di quest’ultimo. Diego Hormigo ha reagito in malo modo, rifilandogli un colpo che gli è costato prima l’espulsione e poi la squalifica.

Il bacio di Ivan Alejo a Diego Hormigo

Scene particolari, dunque, nel recupero del confronto valido per la Serie B spagnola, con la squadra di casa impegnata a difendere un prezioso 2-1. Dopo un contrasto, Alejo ha preso alla sprovvista Hormigo: prima gli ha afferrato la testa con la mano sinistra e poi gli ha rifilato un bacio. Sbracciata da parte del calciatore baciato, letteralmente infastidito da quel gesto. Com’è andata a finire? Con un cartellino rosso nei confronti del giocatore del Granada.

Ma cosa c’è dietro quel bacio? Una furba provocazione, mirata a quanto pare proprio a scatenare il nervosismo di Hormigo, che è caduto nella trappola. È stato lo stesso calciatore del Valladolid ad ammettere nel post-gara, tra il serio e il faceto: "Sono molto affettuoso, me lo dicono sempre i miei amici. Eravamo già un po’ nervosi per un’azione precedente e sapevo che lui era al limite e che da un momento all’altro sarebbe esploso. Quindi, beh, gli ho dato un bacio e lui mi ha colpito con la mano. Credo che il calcio sia per i furbi, non per gli stupidi. Bisogna saper approfittare di tutto: è un’espulsione chiarissima".

Perché Hormigo è stato espulso

L’arbitro non ha potuto fare altro che estrarre il rosso diretto dopo il colpo rifilato da Hormigo, giustificando poi così il suo provvedimento disciplinare: “Per aver colpito un avversario al collo con il braccio usando una forza eccessiva, quando la palla non era a distanza di gioco”. E di conseguenza, ecco l’inevitabile squalifica per due turni di campionato.

E Alejo? Per ora se l’è cavata, anche se non sono da escludere provvedimenti disciplinari. Infatti la Commissione Disciplinare potrebbe mettere sotto la lente d’ingrandimento il bacio, visto che il Codice prevede sanzioni per azioni “offensive o umilianti”, anche senza contatto violento. Intanto non ha incassato nemmeno il cartellino giallo.