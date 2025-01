video suggerito

Azioni legali contro la Liga se il Barcellona tessererà Dani Olmo: pronti a chiedere l’annullamento del campionato Diversi club spagnoli minacciano azioni legali contro la Liga se il Barcellona tessererà Dani Olmo e Pau Victor oltre il tempo massimo consentito dal regolamento: sono pronti a chiedere l’annullamento del campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diversi club del campionato spagnolo hanno informato la Liga che sono pronti ad azioni legali per chiedere l'annullamento della torneo nel caso il Barcellona dovesse tesserare Dani Olmo e Pau Victor oltre il tempo massimo consentito dal regolamento.

Il caso che tiene banco da diverse ore in casa catalana rischia di provocare danni tremendi dal punto di vista tecnico, economico e d’immagine del Barça: il club catalano spera ancora di poter re-iscriverei due calciatori e ha chiesto una nuova licenza alla Federcalcio. La risposta è attesa per venerdì il 3 gennaio 2025 ma c'è grande confusione e secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport.es molte squadre della Liga sono sul piede di guerra.

Questa possibile proroga ‘segreta' che ci sarebbe a favore del Barcellona ha aperto una discussione tra molti club spagnoli e tanti stanno già facendo pressioni affinché i due giocatori non ricevano il via libera per poter giocare e venga mantenuta l'attuale linea. Il timore di alcuni club è quello che si propenda per un atteggiamento più permissivo nei confronti del Barça ma sarebbe un pericoloso precedente anche per la stessa federazione e per la Liga.

La dirigenza del club blaugrana spera che vengano approvate le registrazioni di Dani Olmo e Pau Victor, che rischiano di uscire gratis, perché ritiene che i 100 milioni di euro derivanti dalla vendita dei box VIP del Camp Nou consentano al club di soddisfare i requisiti finanziari richiesti ma il problema è limite del tempo limite per la registrazione, che è già scaduto il 31 dicembre 2024.

Azioni legali contro la Liga se il Barcellona tessererà Dani Olmo

Nel caso in cui la Liga permettere al Barcellona il tesseramento dei due calciatori e cambiasse il proprio modo di agire rispetto a quello ipotizzato a fine anno, alcuni club hanno già fatto capire che sono pronti a portare avanti un'azione legale al fine di chiedere l'annullamento del campionato spagnolo. Sarebbe un pasticcio terribile per tutto il movimento calcistico a distanza di pochi mesi dalla conquista del secondo Europeo della storia della Spagna.

Questa è la conseguenza della mancanza di sintonia che Joan Laporta ha con diversi club della Primera Division e di rapporti logori ormai da anni: molti dirigenti ritengono che sia giunto il momento di regolare i conti. Un brutto affare.