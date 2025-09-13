Avellino e Monza restano al buio, il blackout diventa magia sugli spalti del Partenio: uno spettacolo

Un improvviso blackout allo stadio Partenio trasforma la partita tra Avellino e Monza in un cielo stellato: i tifosi illuminano l’impianto del capoluogo irpino con smartphone e cori.

La sfida tra Avellino e Monza, valida per la terza giornata della Serie B 2025-2026 allo stadio Partenio-Lombardi, non sarà ricordata non solo per la bellissima rovesciata di Russo e il risultato sul campo ma per un episodio fuori dall’ordinario che ha trasformato una serata di calcio in un momento emozionante di comunità e passione.

A metà del secondo tempo, con il punteggio ancora in bilico, le luci dello stadio si sono improvvisamente spente. Un blackout totale ha avvolto il terreno di gioco e le tribune, lasciando giocatori e tifosi per qualche istante nel silenzio e nell’incertezza. In questi casi, la sospensione del match e la frustrazione dei presenti sono quasi inevitabili. Ma stavolta, qualcosa di diverso è accaduto.

In pochi secondi, dai settori del Partenio si è alzata una marea di luci provenienti dagli smartphone e dalle torce dei tifosi. Il buio si è trasformato in un cielo stellato artificiale: migliaia di puntini luminosi hanno illuminato lo stadio, accompagnati da cori e applausi. È stato un gesto spontaneo, ma dall’impatto scenografico straordinario, che ha unito pubblico e squadre in un abbraccio collettivo.

Avellino-Monza, il blackout inatteso e l’iniziativa dei tifosi

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti. Molti utenti hanno sottolineato come, in un calcio spesso dominato da polemiche e business, ci siano ancora spazi per emozioni genuine e gesti semplici che ricordano la bellezza dello sport come condivisione.

Dopo alcuni minuti, l’illuminazione è stata ripristinata e la partita è potuta riprendere. Ma l’episodio resterà impresso nella memoria dei presenti: un blackout che poteva rovinare la serata è diventato invece un simbolo di passione e creatività.

La rovesciata di Russo regala la vittoria all'Avellino

Dopo sette anni di attesa, l’Avellino torna finalmente a vincere in Serie B, e lo fa con una prestazione da ricordare. A cadere sotto i colpi dei biancoverdi è il Monza, neopromosso in Serie A ma subito retrocesso, considerato una vera e propria corazzata della categoria.

Nell’anticipo della terza giornata di Serie B, disputato al “Partenio-Lombardi” dopo la pausa per le nazionali, i padroni di casa hanno regolato gli ospiti per 2-1. A decidere la partita è stata una combinazione di episodi spettacolari: un’autorete di Azzi, una magia acrobatica di Russo e la rete sottoporta di Alvarez.

Con questa vittoria, l’Avellino non solo interrompe una lunga astinenza, ma dimostra di poter competere con forza e determinazione anche contro squadre dal blasone importante.