Autogol inverosimili in diretta televisiva: esplode lo scandalo delle partite truccate in India Autogol così finti da non credere che qualcuno possa spacciarli per veri, è scandalo scommesse nel calcio indiano: "Vergogna".

A cura di Paolo Fiorenza

La domanda è: com'è possibile che questa roba vada ancora avanti in maniera impunita, addirittura in diretta televisiva? Com'è possibile che nessuno intervenga per porre fine a qualcosa che con il calcio e lo sport non ha davvero niente a che fare? Nelle ultime ore in India è esploso lo scandalo di partite che pur con tutto il beneficio del dubbio è impossibile non definire truccate a fini di scommesse, con autogol davvero ridicoli, improponibili, cui neanche un bambino crederebbe.

"Questa è la realtà del calcio indiano corrotto: dirigenti, giocatori, arbitri, scommesse al suo apice. Questa è la Delhi Premier League truccata al suo meglio, non c'è motivo di giocare in un ambiente del genere, vergogna per tutti, posso fare un thread di gol truccati simili in molti campionati. Vergogna!", ha scritto un appassionato di calcio indiano che ha postato su Twitter una delle autoreti in questione, davvero assurda.

Il match cui si riferiscono le immagini è la sfida (si fa per dire) tra Ahbab FC e Rangers FC nella Delhi Premier League, un campionato statale di massimo livello, non un torneo amatoriale. Del resto il fatto che ci sia trasmissione televisiva è indicativo del livello non basso della gara ed è anche il presupposto per cui una partita di questo tipo è appetibile per gli scommettitori, vista che è coperta anche dai bookmakers.

Lo scandalo in poche ore è salito di livello di attenzione, visto che la vicenda è stata commentata in maniera durissima anche da un pezzo grosso del calcio locale, Shaji Prabhakaran, segretario generale della Federcalcio indiana, membro della commissione esecutiva della Federazione asiatica, nonché ex componente della FIFA. "Questo è un atto criminale e deve essere punito con una squalifica a vita – ha scritto a corredo di un paio di video della partita incriminata, di cui uno è quello su – Il gioco viene preso in giro da queste persone. Chiedo un'azione senza precedenti e la sospensione immediata di tutti coloro che sono coinvolti nel rendere il nostro bellissimo gioco una presa in giro con queste manifestazioni di azioni irresponsabili".

