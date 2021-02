Con Tuchel in panchina il Chelsea vince ancora, terzo successo consecutivo (dopo l'iniziale pareggio con i Wolves). I Blues continuano a scalare la classifica, a Sheffield la partita è finita 2-1. E per la prima volta da quando c'è il tecnico tedesco il Chelsea ha subito un gol, che si rivela addirittura comico. Così si può definire l'autorete di Rudiger che nel tentativo di servire il portiere Mendy lo anticipa e lo beffa in modo incredibile.

Terza vittoria per Tuchel

Quattro partite in dieci giorni e dieci punti per il Chelsea che si porta a un passo dalla zona Champions. Contro lo Sheffield United ultimo in classifica i Blues volevano i tre punti e li hanno ottenuti. Il bel gioco per ora latita, ma in questo momento della stagione contano solo i tre punti. Mason Mount, svezzato dall'ex tecnico Lampard, realizza il gol dell'1-0 e si conferma in un bel momento. Il suo gol però da solo non sarebbero bastato per ottenere i tre punti, e al 58′ c'è stato il rigore di Jorginho, a segno anche tre giorni fa nel derby con il Tottenham.

L'autorete di Rudiger

In mezzo c'è stato però il gol dello Sheffield che ha segnato grazie a una clamorosa autorete del Chelsea, realizzata da Rudiger, uno dei giocatori che ha ritrovato il posto fisso con Tuchel. Un pallone quasi buttato in avanti dalla squadra di Wilder si è tramutato in gol, perché l'ex della Roma cercando di servire Mendy lo ha anticipato e con un tocco troppo forte ha messo in pallone in rete, quella sbagliata. Ai fini del risultato cambia poco, ma la brutta figura resta e l'intesa con il portiere Mendy va perfezionata. Il Chelsea scavalca l'Everton, riallunga sul Tottenham e ora è a un solo punto dal Liverpool, sconfitto in casa dal City, che è quarto in classifica.