Si potrebbe parlare della ‘sindrome di Karius' se non fosse che Alisson da un paio d'anni è uno dei migliori portieri del mondo. Il brasiliano è andato in confusione ed ha affossato il Liverpool che ancora una volta perde in casa e lo fa però malamente contro il Manchester City che passeggia ad Anfield vince 4-1 e ha sbagliato anche un calcio di rigore. Klopp ora si trova a dover difendere il quarto posto, mentre Guardiola è pronto per la fuga decisiva.

Poker del Manchester City

Il passaggio di consegne è arrivato, di nuovo, tra City e Liverpool. La scorsa estate dopo aver riconquistato il titolo dopo 30 anni il Liverpool ottenne la ‘guard of honor' del Manchester, che sul campo però non ebbe pietà e vinse 4-0. E 4 gol il Liverpool li ha presi ancora dalla squadra di Guardiola che si esalta con la velocità di Sterling e Foden e fa festa con i gol di Gundogan, ma deve ‘ringraziare' Alisson.

Alisson sbaglia, il City no: 4-1 al Liverpool

La partita è bloccata, le squadre giocano bene, come al solito, serve un episodio per stappare l'incontro. Gundogan ha una grande chance ma dal dischetto sbaglia al 37′. Nella ripresa il tedesco si rifà, sfrutta una corta respinta di Alisson e firma l'1-0. Il Liverpool risponde alla grande e trova il pareggio su rigore, gol di Salah. Dopo di che il portiere brasiliano la fa grossa, due volte. Alisson sbaglia e permette al Manchester di segnare il secondo e il terzo gol, con Gundogan e l'ex Sterling, che segna il gol più facile della sua carriera. Infine arriva il poker di Foden, il baby talento di Guardiola.

Dopo le schermaglie verbali con Klopp il tecnico catalano mette la quinta e prova a scappare. Il Manchester City ora ha 50 punti, cinque in più dello United (che ha giocato una gara in più), poi c'è il Leicester (a -7 e con una gara in più). Quarto è proprio il Liverpool, a dieci lunghezze dal City (con una partita in più), lontanissimi Tottenham e Chelsea, mentre l'Everton continua a inseguire la zona Champions.