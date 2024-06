video suggerito

Austria-Francia dove vedere la partita di Euro 2024 in TV e streaming: orario e probabili formazioni La Francia gioca la partita d'esordio a EURO 2024 contro l'Austria per il girone D. Deschamps si affida a Mbappè, ballottaggio tra Giroud e Thuram. Arnautovic titolare per gli austriaci. Si gioca Düsseldorf Arena con fischio d'inizio alle ore 21:00, diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

A cura di Vito Lamorte

La Francia fa il suo esordio a EURO 2024 contro l'Austria e fa partire così la sua caccia al terzo alloro continentale. La nazionale francese di Deschamps si presenta agli Europei come una delle grandi favorite dopo il secondo posto al Mondiale in Qatar, dove è stata sconfitta in finale dall’Argentina ai rigori. L’Austria di Rangnick è alla sua quarta rassegna europea di fila e nell'ultima edizione ha raggiunto il suo miglior risultato, quando è stata eliminata ai supplementari dall’Italia. Si giocherà alla Düsseldorf Arena di Dusseldorf oggi, lunedì 17 giugno 2024, con fischio d'inizio alle ore 21:00 con diretta TV e streaming su Rai e Sky.

Il ct francese si affida a Mbappè, affiancato da Giroud o Thuram: recuperati Rabiot e Theo Hernandez. Di fronte gli austriaci che si affidano ad Arnautovic prima punta. Le due formazioni sono state inserite nel girone D insieme a Olanda e Polonia: gli Orange al momento guidano la classifica con 3 punti dopo la vittoria di ieri sulla formazione polacca.

Partita: Austria-Francia

Dove: Düsseldorf Arena, Dusseldorf

Quando: lunedì 17 giugno 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Rai Uno, Sky Sport

Diretta Streaming: RaiPlay, Sky Go, Now

Euro 2024, le probabili formazioni di Austria-Francia

Rangnick sulla trequarti punterà sul terzetto formato da Laimer, Baumgartner e Sabitzer. Davanti c’è il ballottaggio tra Arnautovic e Gregoritsch, con l'attaccante nerazzurro momentaneamente in vantaggio.

Deschamps si affida al tridente composto da Dembélé, Thuram e Mbappé con Griezmann libero di svariare tra centrocampo e attacco. Kanté e Rabiot in mediana.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Mwene, Danso, Querfeld, Posch; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. CT: Rangnick.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Thuram, Mbappé. CT: Deschamps.

Austria-Francia, dove vederla in TV: in chiaro su Rai 1

La partita Austria-Francia, valida come prima partita del Gruppo D, sarà visibile in televisione, in diretta TV in chiaro su Rai Uno e per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201).

Dove vedere Austria-Francia in diretta streaming

Austria-Francia si potrà seguire anche in diretta streaming gratuitamente su RaiPlay e tramite Sky Go, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), per gli abbonati Sky. La gara si può vedere anche su Now.

Il girone di Austria e Francia agli Europei

Austria e Francia sono inserite nel girone D insieme a Olanda e Polonia. La nazionale francese è chiamata a rispondere alla vittoria dell'Olanda che ieri ha battuto la Polonia portandosi momentaneamente in testa alla classifica del girone con 3 punti.

Olanda 3

Francia 0

Austria 0

Polonia 0