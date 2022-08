Aubameyang vittima di una rapina brutale in casa: picchiato e minacciato da 4 incappucciati L’attaccante del Barcellona Aubameyang, che potrebbe cambiare squadra negli ultimi giorni di mercato, è stato vittima di una brutale aggressione in casa.

A cura di Marco Beltrami

Non è un momento particolarmente fortunato per Pierre-Emerick Aubameyang professionalmente e non solo. L'attaccante dopo l'arrivo di Lewandowski al Barcellona non riesce a trovare più spazio, motivo per cui il suo futuro potrebbe cambiare in questi ultimi giorni di mercato dopo che il Chelsea ha bussato alla porta dei catalani. Come non bastasse l'ex Borussia Dortmund e Arsenal ha vissuto un'esperienza da incubo, proprio all'indomani del match contro il Valladolid in cui è rimasto in panchina. Aubameyang infatti è stato vittima di una violenta aggressione.

Il bomber gabonese si trovava nella sua abitazione di Castelldefels a Barcellona, quando ha ricevuto l'inaspettata visita di un gruppo di malviventi. Secondo la ricostruzione di El Pais, che ha riportato quanto dichiarato da fonti della polizia, quattro uomini sono riusciti ad introdursi nella sua casa arrampicandosi dal giardino. Le cose hanno preso una brutta piega, visto che Aubameyang e la sua famiglia erano tutti all'interno.

I rapinatori, muniti di sbarre di ferro e armi da fuoco, hanno utilizzato purtroppo le maniere forti intimidendo Aubameyang sotto la minaccia di armi da fuoco e sbarre di ferro. A quanto pare gli uomini sono passati anche dalle parole ai fatti, con il giocatore che sarebbe stato picchiato. Quando hanno ottenuto le informazioni che cercavano, i ladri hanno aperto la cassaforte, portando via diversi gioielli. Raggiunto l'obiettivo hanno lasciato l'abitazione a bordo di un'Audi A3 bianca.

La famiglia Aubameyang è rimasta ovviamente sotto shock, e ci ha pensato la moglie dell'attaccante ad informare la polizia che si è subito messa in movimento. Infatti gli agenti dopo i rilievi del caso, hanno già avviato le indagini con la speranza di ricevere indicazioni importanti dalle telecamere. Purtroppo non è la prima volta che i calciatori e le proprie famiglie sono vittime di rapine in Spagna, la vera novità però è rappresentata dal fatto che i ladri abbiano operato con la stella del pallone in casa, senza il minimo problema con tanto di ricorso alla violenza.