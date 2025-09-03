Attaccanti per il Fantacalcio 2025/26, la divisione in fasce: consigli per low cost e top

Scegliere l’attaccante giusto è fondamentale, ma anche acquistarne due o tre che vanno in doppia cifra potrebbe bastare per vincere il fantacalcio. Lautaro e Vlahovic sono sempre quelli con la quotazione più alta.

Mai sbagliare il centravanti. Guardando però la classifica dei cannonieri della scorsa stagione, però, troviamo solo un calciatore con oltre 20 gol: Retegui, Kean li ha sfiorati (19), con il primo che non era affatto pronosticato come capocannoniere. Né Lautaro né Vlahovic né Lukaku né Lookman gli sono stati dietro. Quest’anno potrebbe essere ancora così. I tanti impegni e il turnover potrebbero essere determinanti nel numero di gol dei bomber da primo slot, nel quale va fisso Leao che con Allegri può agilmente finire in doppia cifra.

Questi sono gli attaccanti che hanno realizzato più gol nella Serie A 2024-2025:

Moise Kean 19 gol Ademola Lookman 15 gol Marcus Thuram 14 gol Romelu Lukaku 14 gol Lautaro Martinez 13 gol

Attaccanti titolari di prima fascia: i top per il Fantacalcio 2025/26

Gli attaccanti top: Lautaro, Thuram, Leao, Kean, Dybala, David, Vlahovic, Lucca, Hojlund, Lookman, Scamacca

Non si può che partire da Lautaro Martinez, bomber dell’Inter che nella passata stagione non è stato il solito cecchino implacabile ma che rappresenta sempre una certezza assoluta. Così come il suo partner Marcus Thuram, partito con una doppietta al Torino. Anche lo scorso anno il francese partì a razzo, poi calò. Kean è stato vice-capocannoniere ed è cerchiato in rosso, così come Leao e Dybala, se ritrova condizione e salute con Gasperini può essere devastante.

Lautaro Martinez ha realizzato 116 gol in Serie A, complessivamente 154 con la maglia dell’Inter.

Gli attaccanti della Juventus sono veri bomber. Vlahovic ha deluso le aspettative, ma è in palla. David è forte e si è presentato con un gol. Nell’elenco ci sarebbe stato pure Lukaku, che però fino a gennaio non ci sarà. Così di diritto vanno i suoi eredi e cioè Lucca e Hojlund. Scamacca è anche da primo slot, così come Lookman che ha vissuto un’estate molto tribolata.

Gli attaccanti affidabili della Serie A da acquistare al Fantacalcio 2025/26

Gli attaccanti affidabili: Berardi, Ferguson, Vardy

Berardi è una garanzia assoluta (quanti gol?). Evan Ferguson con Gasperini avrà modo di crescere in modo enorme e rapido. Vardy non ha bisogno di presentazioni, il suo hype è altissimo, considerato quanto fatto in campo e il suo stile di vita.

Jamie Vardy è il grande colpo della Cremonese, ha realizzato 145 gol in Premier League con il Leicester.

Gli attaccanti low cost di Serie A da prendere all'asta del Fantacalcio 2025

Gli attaccanti low cost: Cutrone, Camarda, Douvikas, Pellegrino

I centravanti del Parma non saranno da primo slot ma possono garantire gol. Quindi tra i low cost occhio a Cutrone e Pellegrino. Camarda non ha bisogno di presentazioni e a 17 anni sarà titolare con il Lecce. Il greco Douvikas dovrebbe lasciare il posto da titolare a Morata, ma Fabregas non ha titolari fissi nel Como e Douvikas potrebbe avere molto spazio.