Athletic Bilbao-Barcellona in Supercoppa di Spagna, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Il Barcellona affronta l’Athletic Bilbao nella prima semifinale della Supercoppa di Spagna 2025 a Jeddah, in Arabia Saudita: in palio la finale contro Real Madrid o Maiorca. Calcio d’inizio mercoledì 8 gennaio alle 20:00, dove vederla in diretta TV e in streaming in chiaro e gratis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Barcellona e Athletic Bilbao danno il via alla Final Four della Supercoppa di Spagna 2025 con la prima delle due semifinali in programma. La partita tra i catalani di Hansi Flick e i baschi di Ernesto Valverde si gioca mercoledì 8 gennaio con fischio di inizio alle ore 20:00 al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. La partita sarà trasmessa in chiaro in diretta TV e in streaming gratis sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio. In palio c'è la qualificazione alla finale contro la vincente dell'altra semifinale, Real Madrid-Maiorca, che è in programma domani.

Il Barça non sta vivendo un periodo semplice nonostante abbia passato agevolmente il turno in Copa del Rey: la squadra di Flick ha perso il primo posto in classifica in Liga e deve fare i conti con il caso Olmo-Victor. Dall'altra parte c'è l'Athletic Club dell'ex Valverde che non perde da ottobre, considerando tutte le competizioni, e vuole andare in finale di Supercoppa. La partita contro il Logrones è servita a per espellere tossine in eccesso dopo la sosta ma i baschi hanno avuto bisogno dei rigori.

Dopo aver ospitato la Supercoppa Italiana, vinta dal Milan nel derby con l'Inter, l’Arabia Saudita è pronta ad ospitare il primo trofeo dell'anno del calcio spagnolo.

Partita: Athletic Bilbao-Barcellona

Dove: King Abdullah Sports City, Jeddah

Quando: mercoledì 8 gennaio 2025

Orario: 20:00

Diretta TV: /

Diretta streaming: YouTube di Cronache di Spogliatoio

Competizione: Supercoppa di Spagna 2025, Final Four

Dove vedere Athletic Bilbao-Barcellona in TV e in streaming

La sfida tra Athletic Club e Barcellona non si potrà vedere in tv in chiaro perché nessun emittente tv italiana ha acquistato i diritti ma sarà trasmessa gratis in diretta e in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, che ha acquisito i diritti di tutta la Supercoppa di Spagna 2025: per vederla in televisione bisognerà scaricare l'app di YouTube su un televisore compatibile e cercare la pagina ufficiale di Cronache di Spogliatoio.

Per vederla in streaming basterà collegarsi attraverso dispositivi mobile sulla pagina YouTube di Cronache di Spogliatoio tramite PC o scaricando l'app di YouTube.

Supercoppa di Spagna, le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Barcellona

Queste le possibili scelte di Ernesto Valverde e Hansi Flick per la prima semifinale della Supercoppa di Spagna.

ATHLETIC CLUB (4-3-3): Unai Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Prados, Jaureguizar, Sancet; I. Williams, Guruzeta, N. Williams. Allenatore: Valverde.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Pedri, Casado, Gavi; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Flick.