Perché il Barcellona ha convocato Dani Olmo per la Supercoppa di Spagna anche se non è più tesserato

A cura di Vito Lamorte

Il Barcellona ha convocato Dani Olmo e Pau Victor per la Supercoppa di Spagna dopo la mancata concessione della licenza per il nuovo tesseramento dei due giocatori comunicata da Liga e RFEF. Il club catalano sono in Arabia Saudita per la Final Four del torneo nazionale ha deciso di sfidare le istituzioni del calcio spagnolo convocando i calciatori in attesa di un nuovo ricorso presso il Tribunale amministrativo dello Sport spagnolo (CSD).

Con questo tipo di comportamento il Barça mette ulteriore pressione alla situazione e c'è il rischio di innescare una nuova battaglia mediatica in merito all'inserimento in rosa dei giocatori arrivati la scorsa estate che sono protagonisti di questa complicatissima, e inedita, vicenda.

Perché il Barcellona ha convocato Dani Olmo per la Supercoppa di Spagna

Il CSD sta aspettando i documenti dal Barcellona per ottenere la misura cautelare e per ottenere il tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor: ora si attende la decisione da parte del segretario di Stato per lo Sport e presidente della CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

Una volta ricevuto il materiale, i legali del Consiglio Superiore dello Sport inizieranno a studiarlo e successivamente l'ente governativo preparerà il documento relativo all'accettazione o al respingimento del ricorso.

Su questa decisione il Consiglio ha tre mesi di tempo per deliberare, ma lavorerà per dare una risposta il prima possibile vista l'urgenza richiesta dal club del Barça. È quasi escluso che domani possa esserci una soluzione prima della semifinale di Supercoppa spagnola contro l'Athletic Club. Vedremo se si potrà trovare una soluzione per la possibile finale di domenica prossima.

Mozione per le dimissioni di Laporta dopo il caso Dani Olmo

Dopo la mancata registrazione del contratto di Dani Olmo, in casa Barcellona si vivono ore particolarmente tese e secondo quanto riportato dal giornale catalano Sport nelle prossime ore potrebbe arrivare una mozione ufficiale da parte dei consiglieri del club catalano per il presidente Joan Laporta.