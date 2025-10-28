Atalanta-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Atalanta-Milan si gioca questa sera alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, per il secondo anticipo di giornata dopo Lecce-Napoli, valido per la nona giornata di campionato di Serie A. In esclusiva TV e streaming su DAZN.

L'Atalanta non vince da quattro turni: l'ultimo successo dei nerazzurri di Juric è datato fine settembre quando rifilò 3 gol al Torino in trasferta. Da allora, solo mezzi risultati, con 4 pareggi di seguito che hanno allontanato la Dea dalla Zona Coppe. Un "male", la "pareggite", che potrebbe finire nel modo migliore, con un successo di prestigio sul Milan di Allegri. I rossoneri sono però pronti al riscatto immediato dopo le critiche per il 2-2 di San Siro – e in rimonta – sul Pisa. Che è coinciso anche con la perdita della vetta della classifica ora occupata dall'inedito duo Napoli-Roma.

Partita: Atalanta-Milan

Orario: 20:45

Dove: Gewiss Stadium (Bergamo)

Quando: oggi, martedì 28 ottobre 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 9a partita di Serie A

Dove vedere Atalanta-Milan in TV: la diretta della partita

Atalanta-Milan sarà una gara in esclusiva criptata di DAZN. La gara si potrà vedere solamente a pagamento per gli abbonati, in TV tramite una Smart television collegata a internet o via cavo o via wireless con dispositivi come Chromecast o FireFox, utilizzati da tramite per seguire il match. Anche gli utenti Sky possono vedere la gara ma solo coloro che hanno attivato Sky Q o Sky Stream che comprende anche i canali DAZN dove assistere alla sfida.

Atalanta-Milan, in diretta streaming: l'orario di inizio

Atalanta e Milan scendono in campo questa sera per la nona giornata, turno infrasettimanale di campionato. Un big-match che si potrà vedere in streaming unicamente per i soli abbonati DAZN – o per gli utenti Sky che hanno attivato il servizio per seguire i canali DAZN – anche su SkyGo.

Atalanta-Milan, le probabili formazioni della partita

Juric deve cercare i tre punti che rilancino la squadra in campionato. Tempi stretti e ritmi forzati per la Dea che tra Coppe e turni infrasettimanali non può riposare: Kossounou insieme a Hien e uno tra Djimsiti e Ahanor saranno la diga difensiva con De Roon unica sicurezza in mediana in una serie di ballottaggi e turnover necessari. Abbomndanza però in attacco: De Ketelaere, Lookman e Krstovic sono a disposizione così come il rientrante Scamacca. Per Allegri infermeria ancora piena ma un Leao che a questi livelli di incisività non si vedeva da anni: il solo Loftus-Cheek sembra pronto al rientro. In avanti, ancora una chance per Gimenez.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All.: Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.