Atalanta-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis su DAZN: orario e formazioni

Atalanta-Inter è il posticipo della 17a giornata di campionato, in programma oggi alle 20:45 in esclusiva a pagamento su DAZN (e per 2 milioni di utenti, in chiaro).

Su DAZN in esclusiva TV e streaming è possibile vedere questa sera Atalanta-Inter, gara valida per il 17° turno di Serie A, a partire dalle 20:45. La grande novità è che sarà visibile in chiaro anche per 2 milioni di non abbonati, rientrando il match nel pacchetto "Try and Buy".

La sfida è l'ultima del 2025 per la Serie A, posticipo domenicale che chiude la giornata con un bih-match ad alta tensione alla Balance Arena di Bergamo. La capolista di Chivu deve risollevarsi dalla sconfitta in Supercoppa rimediata in semifinale contro il Bologna e difendere un primato che vede tutte le principali inseguitrici raggruppate alle spalle. Vietato un passo falso. Così come per la Dea che è in ritardo in classifica e che ha già subito un cambio di allenatore con l'inserimento di Palladini per Juric.

Partita: Atalanta-Inter

Orario: 20:45

Dove: Balance Arena (Bergamo)

Quando: domenica 28 dicembre

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Dove vedere Atalanta-Inter in TV: la diretta in abbonamento e in chiaro

Atalanta-Inter è in esclusiva assoluta su DAZN per la visione in TV. Anche gli abbonati Sky, che hanno attivato Zona DAZN potranno seguirla, a pagamento, sul canale 2014, cioè DAZN1. Ma la stessa gara sarà anche visibile in hiaro, sempre grazie a DAZN, per 2 milioni di utenti senza abbonamento.

Atalanta-Inter, dove vederla in streaming: l'orario della partita

Stesso discorso vale per lo streaming: Atalanta-Inter è esclusiva DAZN e per vederla bisognerà scaricare l'app di competenza o collegarsi direttamente al sito ufficiale. In entrambi i casi, 2 milioni di utenti, debitamente loggati, potranno godersela gratuitamente.

Atalanta-Inter, le probabili formazioni del posticipo di Serie A

Palladino deve fare i conti ancora con diversi infortunati: Bakker, Djimsiti e Bellanova sono ancora fuori e indisponibili contro l’Inter. Pasalic sarà convocabile mentre out per la Coppa d’Africa ci sono Kossounou e Lookman. Maldini prenota una maglia al fianco di De Ketelaere sulla trequarti a supporto di Scamacca come nell'ultimo match di campionato.

Darmian non recupera e c'è l'assenza pesante di Dumfries. Calhanoglu e Zielinski regolarmente in gruppo mentre è finito KO Bonny, out per circa 15 giorni. Sulle fasce Dimarco a sinistra con Luis Henrique a destra, favorito nei ballottaggi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson D.S., Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram. All. Chivu.