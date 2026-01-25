Serie A
video suggerito
video suggerito

Atalanta, fiasco sicurezza: un tifoso entra allo stadio digitando semplicemente “1907”

Il codice indica l’anno di fondazione del club bergamasco. Il video virale ha fatto il giro della rete e alimentato l’ironia dei commenti: “Figuriamoci se mettevano 1-2-3-4…”.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una persona è riuscita a oltrepassare uno dei cancelli di accesso all'impianto digitando sul tastierino accanto al cancello il codice di sblocco. Ha composto la cifra 1907 ed è riuscito a entrare. Quel numero non è casuale, né frutto della fortuna o dell'invenzione da parte della persona. No, indica l’anno di fondazione della ‘dea' ed è lo stesso che compare nel logo ufficiale del club, sulle maglie celebrative e in tantissime altre situazioni o eventi che fanno riferimento alla storia della società nerazzurra. Incredibile, ma vero. Gli è bastato mettere assieme quella sequenza di numeri così semplice per eludere la sicurezza. Il video è diventato virale per quanto è surreale l'episodio accaduto allo stadio dell'Atalanta di Bergamo: fa strabuzzare gli occhi e credere di trovarsi di fronte a uno scherzo.

Il video virale del cancello aperto digitando il codice 1907

La clip che è divenuta virale in Rete dura poco, quanto basta per mostrare l'impresa (riuscita) da parte del tifoso di origine britannica (così sembra dall'accento che si percepisce). L'uomo si avvicina a quello che appare come un varco di servizio (o, comunque, uno secondario), inserisce le quattro cifre e sente il rumore di sblocco. Non ha avuto bisogno di munirsi di biglietto, QR code o accredito. Niente. Eppure ce l'ha fatta componendo il PIN più scontato che ci potesse essere.

Il codice PIN con la data di fondazione dell'Atalanta

L'episodio ha sollevato ironia ma anche grande perplessità su quanto si è verificato allo stadio di Bergamo. La riflessione è ovvia: possibile sia così facile superare uno sbarramento? Possibile che nessuno abbia pensato a quel codice troppo semplice o, addirittura, mai cambiato che ha consentito un ingresso non autorizzato? In attesa di capire cosa è successo, al di là di quello che s'è visto, resta da verificare anche un'altra cosa al riguardo: se si sia trattato di un caso isolato o se il varco è stato aggirato in quel modo anche in altre occasioni in passato. Nel frattempo il video è stato condiviso e commentato sui social, una delle osservazioni più ironiche: "Almeno ha scelto il codice giusto… figuriamoci se mettevano 1-2-3-4".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Atalanta
Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
serie a
Si gioca Juventus-Napoli (1-0), stasera altro big-match con Roma-Milan
David segna al Napoli, la radiocronaca di Repice interrotta in diretta: "Pronto pronto... Ammazza ahò!"
Skorupski folle, ma il rosso diretto fa discutere: Bologna ko, subisce la clamorosa rimonta del Genoa
David Neres si opera per un problema alla caviglia: sarà fuori molto a lungo, i tempi di recupero
Il pullman della Cremonese se ne va, Audero resta a piedi: l'incredibile disavventura del portiere
Atalanta, fiasco nella sicurezza: un tifoso entra allo stadio digitando semplicemente "1907"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views