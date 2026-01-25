Atalanta, fiasco sicurezza: un tifoso entra allo stadio digitando semplicemente “1907”

Una persona è riuscita a oltrepassare uno dei cancelli di accesso all'impianto digitando sul tastierino accanto al cancello il codice di sblocco. Ha composto la cifra 1907 ed è riuscito a entrare. Quel numero non è casuale, né frutto della fortuna o dell'invenzione da parte della persona. No, indica l’anno di fondazione della ‘dea' ed è lo stesso che compare nel logo ufficiale del club, sulle maglie celebrative e in tantissime altre situazioni o eventi che fanno riferimento alla storia della società nerazzurra. Incredibile, ma vero. Gli è bastato mettere assieme quella sequenza di numeri così semplice per eludere la sicurezza. Il video è diventato virale per quanto è surreale l'episodio accaduto allo stadio dell'Atalanta di Bergamo: fa strabuzzare gli occhi e credere di trovarsi di fronte a uno scherzo.

Il video virale del cancello aperto digitando il codice 1907

La clip che è divenuta virale in Rete dura poco, quanto basta per mostrare l'impresa (riuscita) da parte del tifoso di origine britannica (così sembra dall'accento che si percepisce). L'uomo si avvicina a quello che appare come un varco di servizio (o, comunque, uno secondario), inserisce le quattro cifre e sente il rumore di sblocco. Non ha avuto bisogno di munirsi di biglietto, QR code o accredito. Niente. Eppure ce l'ha fatta componendo il PIN più scontato che ci potesse essere.

Il codice PIN con la data di fondazione dell'Atalanta

L'episodio ha sollevato ironia ma anche grande perplessità su quanto si è verificato allo stadio di Bergamo. La riflessione è ovvia: possibile sia così facile superare uno sbarramento? Possibile che nessuno abbia pensato a quel codice troppo semplice o, addirittura, mai cambiato che ha consentito un ingresso non autorizzato? In attesa di capire cosa è successo, al di là di quello che s'è visto, resta da verificare anche un'altra cosa al riguardo: se si sia trattato di un caso isolato o se il varco è stato aggirato in quel modo anche in altre occasioni in passato. Nel frattempo il video è stato condiviso e commentato sui social, una delle osservazioni più ironiche: "Almeno ha scelto il codice giusto… figuriamoci se mettevano 1-2-3-4".