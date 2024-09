video suggerito

Atalanta-Como, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni Atalanta-Como è il Monday Night della 5ª giornata di Serie A 2024-2025. L'incontro è in programma lunedì 23 settembre alle ore 20:45 e si potrà seguire in esclusiva su DAZN, in dretta TV e streaming.

A cura di Alessio Morra

La 5ª giornata di Serie A si chiuderà con il match tra l'Atalanta e il Como, sfida che vedrà contrapporsi due squadre con obiettivi molto diversi. I nerazzurri vogliono vincere per riavvicinarsi alla zona Champions, divenuta ormai quasi una consuetudine, mentre i lariani devono salvarsi e vogliono muovere la classifica. Il match tra le squadre di Gasperini e Fabregas si terrà stasera lunedì 23 settembre alle ore 20:45 e si potrà seguire in esclusiva su DAZN.

L'Atalanta ha ottenuto due vittorie e due sconfitte, ha 6 punti Gasperini che vincendo si riporterebbe nei piani alti della classifica, comandata dal Torino con 11 punti. Il Como invece è penultimo con 2 punti, gli stessi del Cagliari, frutto di due sconfitte e due pareggi. Fabregas è ancora alla ricerca della prima vittoria.

Partita: Atalanta-Como

Orario: 20:45

Data: lunedì 23 settembre

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 5ª giornata

Dove vedere Atalanta-Como in diretta TV

Atalanta-Como è un testacoda e chiude la quinta giornata di Serie A. La partita si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, che ha l'esclusiva assoluta del Monday Night. Gli appassionati potranno vedere la partita in diretta TV solo su DAZN, che ha l'esclusiva assoluta. Chi ha sottoscritto l'abbonamento può vedere la partita in TV con una Smart TV, da collegare a Internet, o tramite una consolle di gioco (PlayStation o Xbox) oppure con dispositivi come Google Chromecast o FireStick TV Amazon.

Atalanta-Como, dove vederla in diretta streaming

L'incontro tra due delle cinque squadre lombarde in Serie A sarà possibile vederlo anche in diretta streaming, per farlo servirà un abbonamento a DAZN, che ha il match in esclusiva integrale. Per seguirlo in streaming servirà, oltre all'abbonamento, un dispositivo, come computer, smartphone o tablet.

Atalanta-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

L'Atalanta potrebbe effettuare un discreto turnover, dopo il match di Champions con l'Arsenal. Ma non è da escludere la possibilità che Gasperini confermi in avanti Retegui, Lookman e de Ketelaere. Brescianini e Zaniolo si scaldano. Bellanova ritroverà la maglia da titolare, così come Pasalic, con de Roon che può tornare in difesa. Panchina invece per Belotti nel Como con Cutrone unica punta. Alle sue spalle Strefezza, Nico Pez e Fadera, esterno gambiano classe 2001.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.