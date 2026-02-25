Atalanta-Borussia Dortmund in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Atalanta–Borussia Dortmund è la partita di ritorno dei playoff di Champions che si gioca oggi alle 18:45 e vale la qualificazione agli ottavi. Il risultato dell'andata (2-0) in favore dei tedeschi non permette calcoli: se la ‘dea' vuole passare il turno deve vincere con 3 gol di scarto oppure, in caso di parità nel computo complessivo delle reti, sperare di cavarsela tra supplementari e rigori. Se la squadra di Palladino supera il turno può incrociare in tabellone Arsenal o Bayern Monaco. L'incontro sarà visibile (per abbonati) in diretta tv solo sui canali di Sky Sport mentre in streaming sarà messo in onda su Sky Go oppure su NOW (previo pagamento del pass sport). Non è prevista alcuna diretta tv in chiaro e gratis su TV8.

L'Atalanta arriva al match di oggi forte della vittoria in campionato (2-1) sul Napoli che le ha aperto uno spiraglio per la lotta al quarto posto. Palladino non potrà disporre di Raspadori e De Ketelaere ma ritrova dall'inizio pedine chiave come Scamacca ed Ederson. In Bundesliga la squadra di Kovac è saldamente seconda alle spalle del Bayern Monaco (che ha già il titolo cucito sulla maglia) e nell'ultimo turno ha raccolto un pareggio sul campo del Lipsia (2-2).

Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

Atalanta-Borussia Dortmund sarà visibile a partire dalle ore 18:45, quando l'arbitro spagnolo José María Sánchez darà il fischio d'inizio. A trasmettere la partita sarà Sky sui canali Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport 4k (numero 213), Sky Sport (numero 253) e NOW attraverso la app sulla smart tv. Diretta streaming su Sky Go oppure sempre su NOW.

Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni della partita di Champions

Palladino schiera Scalvini in difesa. De Roon ed Ederson perni del centrocampo. Samardzic preferito a Pasalic. In attacco Scamacca titolare rispetto alla scelta Krstovic fatta col Napoli. Tedeschia. Bergamo senza problemi di formazione: Guirassy schierato in cima al reparto offensivo, supportato da Brandt e Beier. Adeyemi parte dalla panchina.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. Allenatore: Kovac.