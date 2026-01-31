Asllani espulso alla prima partita con il Besiktas, esordio disastoso: gioca solo sei minuti

È un debutto da incubo e peggio di così non si poteva davvero fare. Kristjan Asllani si è presentato in campo per la prima volta con la maglia del Besiktas ma la sua partita è durata appena sei minuti, interrotta con un cartellino rosso diretto che non era nei piani dell'ex Inter: è l'inizio della sua avventura in Turchia, cominciata con il piede sbagliato e che continuerà con l'inevitabile squalifica come previsto dal regolamento in queste circostanze. È un biglietto da visita pessimo quello dell'albanese che ha già vissuto una prima metà della stagione piuttosto turbolenta con il prestito interrotto dal Torino.

Esordio con rosso per Asllani

L'obiettivo del centrocampista era quello di cambiare area per cercare continuità in questa seconda metà della stagione, ma il primo impatto con il Besiktas è stato il peggiore in assoluto. Asllani è stato mandato in campo al 76′ contro il Konyaspor ed è stato espulso sei minuti più tardi con un cartellino rosso diretto: l'albanese ha commesso un brutto fallo su Turu entrandogli con i tacchetti sulla gamba, un intervento avventato rivisto al monitor dall'arbitro che non ha potuto far altro che mandarlo negli spogliatoi pochi minuti dopo l'esordio.

L'uscita è stata brutta e pericolosa e il rosso era inevitabile, anche se si trattava del primo fallo della sua partita. Il check al VAR ha confermato tutto e ora il centrocampista dovrà scontare una giornata di qualifica, interrompendo già l'avventura che è durata appena una manciata di minuti. È stato l'esordio peggiore in assoluto che macchia già l'esperienza al Besiktas che serviva a raddrizzare la stagione: era finito in prestito al Torino dove però era stato messo fuori rosa e l'Inter lo ha mandato in Turchia con un prestito con diritto di riscatto, con l'ingaggio pagato tutto dai turchi che non hanno visto la sua versione migliore alla prima partita.