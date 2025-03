video suggerito

Argentina-Brasile, dove vederla in TV e streaming: a che ora si gioca e probabili formazioni L’Argentina senza Messi e Lautaro sfida il Brasile al Monumental in una gara da brividi: tutte le novità sulla partita e le scelte dei due commissari tecnici. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

Le qualificazioni ai prossimi Mondiali ci regalano uno scontro epico in Sudamerica: nella notte tra martedì e mercoledì Argentina-Brasile infiammerà il campo con l'ennesimo atto di una partita storica nel segno dei grandi campioni. Non ci sarà Messi, escluso dalle convocazioni di Scaloni per un infortunio, ma non mancherà la solita parata di stelle per questa gara di ritorno. L'andata al Maracanã era finita 1-0 per l'Albiceleste con il gol di Otamendi, ma al ritorno tutto può succedere.

La nazionale argentina è reduce dalla vittoria contro l'Uruguay ed è praticamente ai Mondiali: a 5 giornate dalla fine è prima le manca solo l'ufficialità per iscriversi al registro delle partecipanti alla Coppa del Mondo. La squadra di Dorival Junior è terza, a -7 dalla vetta, e avrà bisogno di una vittoria per assicurarsi la qualificazione che in ogni caso è quasi certa, dato che saranno le prime 6 classificate ad accedere alla competizione.

Dove vedere Argentina-Brasile in diretta TV e streaming: canale e orario

Non sarà possibile vedere la partita tra Argentina e Brasile in diretta tv. Nessuna emittente ha acquistato i diritti per le qualificazioni ai Mondiali del Sud America e dunque non c'è nessun canale che trasmetterà la grande sfida del Monumental. Si potrà assistere alla partita soltanto in streaming, tramite l'app di OneFootball: il match sarà trasmesso in pay-per-view sulla piattaforma e bisognerà acquistare il singolo evento.

Argentina-Brasile, le probabili formazioni

Non ci sarà Messi e neanche Alisson, rispedito a casa dopo una concussione alla testa, ma non mancheranno i grandi giocatori. L'Argentina poi ha rinunciato anche all'infortunato Lautaro Martinez che sarà sostituito da Julian Alvarez come prima punta nel 4-2-3-1 di Scaloni. La diga di centrocampo sarà formata da Mac Allister e Paredes, mentre sulla trequarti potrebbe trovare posto anche Simeone.

Poche sorprese nel Brasile che schiera Bento al posto del numero uno del Liverpool, ma la qualità sarà tutta dalla cintola in su: Rodrygo, Raphina e Vinicius saranno la trequarti d'oro brasiliana, a supporto di una prima punta che potrebbe essere Joao Pedro.

ARGENTINA (4-2-3-1): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Mac Allister, Paredes; Simeone, Fernandez, Almada; Alvarez. Allenatore: Lionel Scaloni

BRASILE (4-2-3-1): Bento; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Arana; Bruno Guimaraes, André; Rodrygo, Rapinha, Vinicius; Joao Pedro. Allenatore: Dorival Silvestre Junior