video suggerito

Arda Turan si presenta con dei fiori per la giornalista: “Ci sono cose più importanti del calcio” Arda Turan si presenta con i fiori per la giornalista incinta nel giorno della festa della mamma: “Ci sono cose più importanti del calcio nella vita”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arda Turan si presenta con i fiori per la giornalista incinta nel giorno della festa della mamma. L'ex calciatore di Atletico Madrid e Barcellona, attuale allenatore del club turco Eyüpspor, l'intervista pre-partita ha regalato un mazzo di fiori alla giornalista Nur Bilge e ha affermato: "Ho sentito che aspetti un bambino. Buona festa della mamma. Ci sono cose più importanti del calcio nella vita".

Un momento molto bello prima della partita che l'Eyüpspor ha perso sabato 10 maggio in casa contro il Kasimpasa per 3-0: la squadra di Arda Turan è sesta nella SuperLig Turca e nelle ultime giornate sta cercando di raccogliere più punti possibili per avvicinarsi alle prime.

Arda Turan si presenta con i fiori per la giornalista incinta nel giorno della festa della mamma

Un gesto davvero molto bello che per qualche secondo ha messo in secondo piano il gioco del calcio e i risultati: Arda Turan si è presentato un mazzo di fiori per la giornalista incinta nel giorno della festa della mamma. Un momento davvero molto bello che ha colto di sorpresa la stessa Nur Bilge e che ha dato vita ad un siparietto molto carino nei minuti precedenti alla partita tra l'Eyüpspor e il Kasimpasa, valida per il terzultimo turno del massimo campionato turco.

L'ex centrocampista della nazionale turca, oltre che di Atletico Madrid e di Barcellona, dopo aver consegnato i fiori alla giornalista ha detto: "Ho sentito che aspetti un bambino. Buona festa della mamma. Ci sono cose più importanti del calcio nella vita". Un momento davvero molto bello.

Il sogno di Arda Turan: allenare l'Atletico Madrid

Arda Turan si è fanno notare per la sua annata con l'Eyupspor ed è finito nel mirino dello Shakhtar Donetsk, che lo vorrebbe in panchina il prossimo anno. A rivelarlo è stato il presidente del turco in un'intervista al quotidiano spagnolo As e ha rivelato il sogno dell'allenatore turco di 38 anni: “Parliamo sempre con Arda Turan. So bene che il suo obiettivo principale è diventare l’allenatore dell’Atlético dopo l’era di Diego Pablo Simeone. La cosa più importante è che anche la dirigenza del club lo vuole, e osserva da vicino i suoi progressi come tecnico".