Silicon Valley tra algoritmi e calcio: tornei tra ingegneri, manager e “rinforzi” da 200 dollari a partita

Nel cuore della tecnologia mondiale, dove hanno sede colossi come Google, Apple e Meta, il calcio amatoriale è diventato una vera passione. E per vincere, alcune squadre non esitano a investire cifre importanti pur di assicurarsi giocatori di livello.

Il calcio negli USA non è solo la Coppa del Mondo. La Silicon Valley è sinonimo di innovazione, startup miliardarie e aziende che dominano il mercato globale. Eppure, una volta terminata la giornata lavorativa, anche tra programmatori, dirigenti e ingegneri prende vita una tradizione molto più semplice: una partita di calcio tra amici.

Nella zona della Baia di San Francisco, dove si trovano le sedi di giganti come Google, Apple, Meta, Nvidia e Netflix, esiste infatti un fitto sistema di campionati amatoriali che coinvolge centinaia di dipendenti delle grandi aziende tecnologiche. Un fenomeno che unisce persone provenienti da contesti molto diversi, dagli sviluppatori software ai lavoratori impiegati nei servizi.

A raccontare questa realtà al quotidiano spagnolo Marca è Jorge Fernández, organizzatore di tornei locali e allenatore del Silicon Valley FC. Secondo Fernández, la forte competitività che caratterizza il mondo delle Big Tech si trasferisce spesso anche sul campo da gioco. Per le partite più importanti, alcune squadre arrivano persino a ingaggiare ex calciatori professionisti provenienti da Sudamerica e Messico.

"Li ho visti pagare fino a 200 dollari a partita", racconta Fernández. In alcuni tornei concentrati in una sola giornata, i compensi possono salire notevolmente, permettendo ai giocatori chiamati come rinforzi di incassare anche diverse centinaia di dollari, oltre alle spese di viaggio e soggiorno coperte dagli organizzatori.

Dagli uffici al campo: nella Silicon Valley il calcio amatoriale diventa un business

Si tratta di una pratica che trova terreno fertile in una delle aree più ricche del pianeta, dove molti partecipanti dispongono di redditi elevati e non esitano a investire pur di conquistare un trofeo. Alcuni tornei prevedono quote di iscrizione importanti e premi in denaro che alimentano ulteriormente la competizione.

Secondo Fernández, ciò che colpisce maggiormente è l'atteggiamento dei partecipanti: persone abituate a lavorare in aziende leader a livello mondiale portano sul terreno di gioco la stessa mentalità competitiva che applicano ogni giorno nel lavoro. Le rivalità tra dipendenti di società diverse sono spesso molto accese e non mancano momenti di tensione durante le partite.

In fondo, però, il fascino resta quello del calcio più autentico: anche nel cuore dell'industria tecnologica mondiale, tra manager e programmatori, una sfida tra amici continua a essere una sfida tra amici. Con l'unica differenza che, a volte, per vincerla qualcuno è disposto a pagare un rinforzo da 200 dollari a partita.