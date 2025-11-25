Calcio
Arce sconvolto e infortunato dopo l’entrataccia dell’avversario: prova a farsi giustizia da solo

Portiere del Riestra finisce ko dopo la tacchettata: Arce furioso con Bruera e con l’arbitro per il mancato rosso.
A cura di Marco Beltrami
Ignacio Arce dolorante e incontenibile. L'esperto portiere del Deportivo Riestra ha rimediato un brutto infortunio in occasione della partita contro il Barracas Central, valida per gli ottavi di finale del torneo di Clausura in Argentina. Tutta colpa di un intervento pericoloso di un avversario, che stava tentando di anticiparlo e invece lo ha colpito, provocandogli a quanto pare una frattura al dito. Un incidente ma che poteva essere sicuramente evitato.

L'entrata dura di Bruera sul portiere Arce

Facundo Bruera ha provato a strappare il pallone quando però questo era praticamente già nei guanti di Arce. Il risultato? Una tacchettata sulla mano del portiere che subito si è rotolato a terra, tra urla di dolore agghiaccianti che si sono sentite in tutto lo stadio. L'attaccante invece di scusarsi prontamente per il contatto si è lamentato con l'arbitro per il gol annullatogli, dimostrando poca sensibilità.

Arce infortunato e infuriato, si scaglia contro l'attaccante

Dopo essersi rialzato, Arce ha iniziato a togliersi il guanto richiamando l'attenzione della panchina. Un compagno ha urlato: "Se l'è rotto, se l'è rotto!", tra lo stupore generale. Infuriato il portiere che ha cercato Bruera per farsi giustizia da solo. Fortunatamente i compagni si sono messi in mezzo cercando di bloccarlo con la forza. In un primo momento nemmeno voleva uscire dal campo, ma poi dopo qualche minuto di "follia" si è calmato.

Lo sconforto del portiere infortunato, solo giallo per l'avversario

Lacrime e disperazione in panchina, con insulti nei confronti di Bruera quando gli è stato vicino. Come se non bastasse poi lo stesso Arce ha urlato all'arbitro Nicolás Ramírez: "Devi espellerlo! Devi espellerlo!". Motivo di ulteriore frustrazione quando è arrivato solo il giallo per il calciatore avversario. Inconsolabile il classe 1992 che ora dovrà fare i conti con un lungo stop: "Me ne vado arrabbiato. Mi aspettavo un atteggiamento diverso da Bruera".

