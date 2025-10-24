Appello disperato di Batshuayi: “Ho bisogno di un gatto donatore di sangue”. Chi decide per il gatto

Michy Batshuayi sta vivendo un momento molto difficile sul piano personale: l’attaccante dell’Eintracht Francoforte e della nazionale belga ha lanciato un appello urgente per trovare un donatore di sangue per il proprio gatto, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Come funzionano le donazioni di sangue tra felini e chi decide per il gatto.

Sono momenti di grande apprensione per Michy Batshuayi: il 32enne attaccante belga ha lanciato un appello urgente per trovare un donatore di sangue per salvare il suo gatto gravemente ferito. Il donatore ovviamente deve essere un altro gatto, il cui ‘padrone' – altrettanto ovviamente, visto che il gatto nulla sa dell'apprensione di Batshuayi né può esprimere alcuna volontà circa la donazione – deciderà per lui di fare il bel gesto per salvare un'altra vita.

Batshuayi, che col Chelsea ha vinto una Premier League nel 2016/17, ha giocato nelle ultime stagioni in Turchia: dal 2021 ha vestito le maglie di Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray. Lo scorso 3 febbraio il nazionale belga si è trasferito all'Eintracht Francoforte in Bundesliga, firmando un contratto fino al 30 giugno 2027. Rimasto in panchina nell'ultima partita della squadra tedesca martedì sera, la disfatta interna di Champions League col Liverpool, Michy sta vivendo un momento molto difficile per la situazione drammatica del suo gatto abissino, che dopo essere stato investito sta lottando per la vita.

La foto del gatto di Michy Batshuayi postata dall’attaccante belga

L'appello accorato di Michy Batshuayi: cerca un gatto donatore di sangue compatibile col suo amato felino

Serve urgentemente del sangue compatibile e Batshuayi ha lanciato un appello al riguardo sui propri social: "Urgente: ho bisogno di un gatto donatore di sangue per salvare una vita. Ciao a tutti, vi faccio un appello sentito. Vivo a Francoforte e il mio gatto è stato investito da un'auto. È in condizioni critiche e necessita di un intervento chirurgico d'urgenza. Purtroppo è troppo debole e ha urgente bisogno di una trasfusione di sangue da un altro gatto per sopravvivere all'operazione. I veterinari stanno cercando un gatto donatore sano per aiutarlo a salvargli la vita. Basterebbe un piccolo campione di sangue, completamente sicuro per il gatto donatore, e prelevato con delicatezza da un veterinario professionista".

"So che è una richiesta insolita, ma è la sua unica possibilità di vita. Se vi trovate a Francoforte o nelle vicinanze e avete un gatto sano, il vostro aiuto potrebbe letteralmente salvare una vita. L'operazione è programmata a breve, quindi ogni minuto è prezioso. Vi prego di contattarmi direttamente", ha concluso Batshuayi.

Batshuayi con la maglia del Belgio all’ultimo giro di convocazioni

Come funzionano le donazioni di sangue tra felini e chi decide per il gatto

In veterinaria, la trasfusione di sangue per felini è una pratica consolidata e sicura, usata in casi di emergenze come traumi, anemie o interventi chirurgici. I gatti hanno tre gruppi sanguigni principali (A, B e AB) e il sangue deve essere compatibile tra donatore e ricevente, altrimenti si rischiano gravi reazioni. Oltre a questo, i gatti donatori devono soddisfare requisiti specifici: tipicamente, devono avere un peso tra i 4 e i 7 kg, un'età tra 1 e 8 anni, essere in ottima salute e testati per malattie infettive. Il prelievo è indolore, dura pochi minuti e avviene in cliniche specializzate o banche del sangue veterinarie.

Nel caso dei gatti donatori è sempre il proprietario a dare il consenso, proprio come farebbe un "tutore legale" di qualcuno che non può esprimerlo. Alcuni proprietari registrano in anticipo il proprio gatto come donatore presso una banca del sangue veterinaria o una clinica, un po' come si fa per i donatori umani. In altre situazioni, invece, vengono lanciati appelli urgenti (come nel caso di Batshuayi) per cercare un donatore compatibile caso per caso. Come detto, le banche del sangue feline funzionano in modo molto controllato: il prelievo è sicuro e i gatti donatori vengono visitati accuratamente prima di ogni donazione.