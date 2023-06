Anwar Megbli è morto dopo un incidente stradale: l’attaccante del Livorno aveva solo 18 anni Il Livorno piange la morte di Anwar Megbli, giovane attaccante che militava nelle giovanili del club toscano. Il giocatore è deceduto dopo un incidente stradale accaduto nella notte tra sabato e domenica.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il calcio italiano piange la scomparsa di una giovane promessa di questo sport. Si tratta di Anwar Megbli, attaccante classe 2005 della juniores nazionale del Livorno, club che milita in Serie D, morto oggi a 18 anni per un incidente stradale avvenuto tra San Vincenzo e Donoratico nella notte tra sabato e domenica 4 giugno. Megbli era stato tamponato da un'auto guidata da un trentenne che ha sbalzato a terra lui e un suo amico – attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Livorno – in sella col giovane calciatore.

A dare notizia della sua morte è stato il club toscano attraverso le proprie pagine social. Nella scorsa stagione Megbli, origini marocchine e residente a Rosignano Solvay, era stato aggregato alla prima squadra più volte. "No, non si può morire a 18 anni. Oggi, in seguito a un incidente stradale, ha perso la vita Anwar Megbli, attaccante classe 2005 degli Juniores nazionali dell’Us Livorno. Tutta la società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore" termina il post del Livorno.

Le condizioni del ragazzo erano apparse disperate fin da subito e purtroppo nel pomeriggio di oggi il calciatore 18enne in forza alla Juniores Nazionale dell'Us Livorno, è morto all'ospedale pisano di Cisanello. Il team di medici che lo ha assistito ha fatto il possibile per cercare di salvargli la vita. Nel frattempo la procura ha aperto un fascicolo per appurare le responsabilità di quanto accaduto all'alba di domenica scorsa. Megbli la scorsa stagione era stato già aggregato più volte alla prima squadra amaranto.

In questa annata appena conclusa invece era rimasto in panchina nel match valido per 29esima giornata del campionato di Serie D girone E nella gara pareggiata dal Livorno 2-2 contro Pianese lo scorso 2 aprile. Oggi la notizia della sua morte che ha sconvolto non solo il Livorno ma tutto il mondo del calcio che si è stretto intorno alla famiglia del giovane attaccante. A salutarlo anche il Castiglioncello, squadra nella quale aveva militato inizialmente e in cui era cresciuto: “Ti vogliamo ricordare così, festeggiante dopo una vittoria nel derby ottenuta grazie al tuo magico piede mancino”.