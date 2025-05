video suggerito

Antony non dimentica quello che ha vissuto al Manchester United: "Ho passato giorni senza mangiare" Alla vigilia della finale di Conference League Betis-Chelsea, Antony è rifiorito al Betis, ma ha parlato di quello che ha vissuto al Manchester United: "Avevo perso la voglia di giocare a calcio. Ho passato giorni senza mangiare".

A cura di Alessio Morra

Betis-Chelsea sarà la quarta finale di Conference League di sempre. I Blues sembrano favoritissimi, ma gli andalusi, che hanno eliminato la Fiorentina, ci credono e puntano sul brasiliano Antony, acquistato nel mercato invernale che a suon di grandi prestazioni ha conquistato anche il posto tra i convocati del Brasile. L'esperienza al Manchester United è ampiamente alle spalle. Lì si è trovato malissimo Antony, che alla vigilia della finale racconta alcuni particolari della sua avventura con i Red Devils.

Due anni e mezzo disastrosi al Manchester United

A conti fatti Antony potrebbe, presto, essere definito come l'ennesimo calciatore rifiorito dopo l'addio al Manchester United, sprofondato ormai in un buco nero assoluto. I Red Devils lo presero nel 2022 dall'Ajax, con il Manchester non ha mai brillato. Numeri orrendi, poche presenze e tanti saluti lo scorso gennaio. Con Pellegrini è rifiorito, prestazioni eccellenti e un grande contributo in campionato e in coppa. Antony ha parlato del suo periodo allo United, dove ha vissuto difficoltà estreme che ha raccontato con dovizia di particolare: "Ho provato a fare delle cose ma non funzionava niente, perché non ero felice".

"Non avevo la forza di giocare con mio figlio"

In lacrime, parlando a TNT Sports Brasil, ha spiegato esattamente cosa ha passato: "Al Betis è cambiato tutto. Mentre a Manchester non sentivo più il desiderio di giocare a calcio. Avevo bisogno di ritrovare me stesso. Ho detto a mio fratello che non ce la facevo più. Mio fratello mi chiese di resistere ancora un po'. Mi emoziono pensando a quei giorni. Non avevo la forza di giocare con mio figlio. Ho passato giorni senza mangiare, chiuso in camera mia". Ora è tutto blu davanti ad Antony, che è tornare ad avere voglia di giocare e di sognare, titoli con il Betis e con il Brasile, mentre il Manchester United si mangia le mani, ancora una volta.